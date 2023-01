Nouveau Redmi 12C : le premier mobile Xiaomi de 2023 coûte moins de 100 euros

Redmi a lancé un nouveau smartphone ultra pas cher en Chine : il s’agit du nouveau Redmi 12C.

Le Redmi 12C se démarque par son aspect coloré et son prix à moins de 100 euros à changer

Xiaomi a décidé de commencer l’année 2023 en faisant ce qu’elle fait le mieux : lancer de nouveaux produits. La société pékinoise a présenté aujourd’hui en Chine un nouveau smartphone sous la marque Redmi, orienté vers le plage d’entréequi se distingue par son prix réduit. Il s’agit du nouveau Redmi 12C.

C’est le premier des modèles arrivés de la famille Redmi 12, et aussi le moins cher : son prix d’échange n’atteint même pas les 100 euros.

Redmi 12C, toutes les infos

Xiaomi Redmi 12C Caractéristiques Dimensions 168,76 x 76,41 x 8,77 mm

192 grammes Filtrer Écran ACL de 6,71 pouces

HD (1650 x 720 pixels)

Luminosité jusqu’à 500 nits Processeur MediaTek Helio G85

Processeur Octa-core jusqu’à 2 GHz

Carte graphique Mali-G52 MP2 RAM 4/6 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Espace de rangement 64/12 Go eMMC 5.1 extensible appareils photo arrière:

50 Mpx principal

Macro 2MP

Frontale :

5MP Tambours 5000mAh Autres double nano SIM

Fente pour carte microSD

lecteur d’empreintes digitales arrière

Prise casque 3,5 mm

Radio FM connectivité Bluetooth 5.1

VoLTE avec voix HD

Wi-Fi 2,4/5 GHz

GPS, Glonass, Beidou

Galilée

La première chose qui attire l’attention du Redmi 12C est son apparence physique. C’est un appareil au design coloré, disponible dans les tons bleu aigue-marine, bleu foncé et violet clairen plus de la finition classique noir. Tous ont un motif de rayures diagonales sur le dos, qui est fait de plastique avec une finition rugueuse.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’intérieur du module caméra, où l’on trouve un Capteur principal de 50 mégapixels avec prise en charge du HDR et du mode nuit, ainsi qu’un Appareil photo 2 mégapixels pour les photos macro.

Sa façade est occupée par un Grand écran de 6,71 pouces avec une « encoche » en forme de goutte qui abrite le Appareil photo selfie 5 mégapixels. L’écran en question a une résolution HD + et utilise la technologie LCD.

Xiaomi a opté pour le Processeur octa-core MediaTek Helio G85 pour donner vie à votre nouveau smartphone d’entrée de gamme. Il est livré avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible. Votre batterie a Capacité 5000mAhet son système d’exploitation est basé sur une version optimisée de MIUI 13.

Prix ​​​​du Redmi 12C et quand il peut être acheté

Actuellement, le Redmi 12C est déjà en vente en Chine. Pour le moment, la marque n’a pas confirmé s’il sortira dans d’autres régions du mondemais cela tient probablement compte de ce qui s’est passé avec les versions précédentes de la série.

Le prix de cet appareil commence à partir de moins de 100 euros pour changer. Le chiffre varie selon la configuration choisie :

Redmi 12C 4 + 64 Go : 699 yuans, 94 euros pour changer

: 699 yuans, 94 euros pour changer Redmi 12C 4+128 Go : 799 yuans, 108 euros à changer

: 799 yuans, 108 euros à changer Redmi 12C 6+128 Go: 899 yuans, 121 euros à changer

