Nouveau realme GT 2 Master Explorer : le premier produit phare de realme avec Snapdragon 8+ Gen 1 est désormais officiel

Le realme GT 2 Master Explorer dispose d’un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, avec le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1, avec un appareil photo principal de 50 MP et une charge ultra-rapide de 100 W.

Comme nous vous le disions il y a quelques jours, aujourd’hui a été le jour choisi par realme pour présenter, dans son pays natal, le renouvellement d’un de ses appareils les plus aboutis de l’année dernière: le realme GT Master Edition.

Le realme GT 2 Master Edition arrive pour rivaliser face à face avec les produits phares de Xiaomi, Samsung ou OPPO, car il possède des spécifications techniques de pointe dirigées par Le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1devenant ainsi le premier terminal du marché à disposer du chipset le plus récent du constructeur américain.

realme GT 2 Master Explorer : toutes les informations

Realme GT 2 maître explorateur Caractéristique Dimensions 161,3 x 74,3 x 8,2 mm Lester 199 grammes Filtrer AMOLED de 6,7 pouces

120Hz

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

HDR10+ Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5X Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50MP avec OIS

– Ultra grand angle 50 MP avec un angle de vision de 150º

– Macro 2 MP avec zoom 40x

Frontale :

– 16 MP Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 100W

Chargeur inclus dans la boîte Les autres Lecteur d’empreintes digitales intégré

5G

Dual SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm

La première chose qui ressort du realme GT 2 Master Explorer est sa conception, qui a été développé en collaboration avec le designer Jae Jung et qu’il est totalement différent de tout autre appareil de la firme chinoise, ce qui lui donne un air d’exclusivité.

Ainsi, le realme GT 2 Master Explorer a une façade presque encadrée avec bords métalliques complètement lisses bordant le corps de l’appareil et avec une partie arrière en cuir avec un module de caméra rectangulaire, dépassant légèrement du châssis, situé dans le coin supérieur gauche et le logo du fabricant en bas à gauche situé verticalement.

En se concentrant sur ses spécifications, le realme GT 2 Master Explorer est équipé d’un Écran AMOLED de 6,7 pouces avec résolution Full HD+ 2 400 x 1 080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui prend en charge HDR10 + et qui est couronné par un trou dans l’écran où il est logé sa caméra selfie de 16 mégapixels.

Le moteur choisi pour déplacer ce terminal est le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, un Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de deux versions de RAM 8 et 12 Go de type LPDDR5X et de nombreuses autres variantes de stockage interne de type UFS 3.1 de 128 et 256 Go.

Pour compléter la section photographique, le nouveau produit phare de realme dispose d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image). Cette caméra principale est bien soutenue par un capteur Ultra grand angle de 50 mégapixels avec un angle de vue de 150 degrés et par un capteur Macro 2 mégapixels avec zoom 40x.

Un autre des points forts du realme GT 2 Master Explorer est son autonomie, puisqu’il est équipé d’un grand Batterie 5 000 mAh avec charge rapide 100 W et la marque chinoise inclut un chargeur compatible à l’intérieur de la boîte avec lequel vous pouvez chargez complètement le terminal en seulement 25 minutes.

Le nouveau smartphone realme ne manque pas non plus de connectivité puisqu’il a 5G, Double SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2GPS bi-fréquence, NFC, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, un connecteur de charge USB Type-C et Prise casque 3,5 millimètres.

Au niveau logiciel, le realme GT 2 Master Explorer arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise, interface utilisateur realme 3.0.

realme GT 2 Master Explorer: disponibilité et prix

Le realme GT 2 Master Explorer sera mis en vente en Chine le 19 juillet prochain en trois couleurs : blanc, noir et beige et les prix du marché de ses trois variantes de mémoire sont les suivants :

realme GT 2 Master Explorer 8/128 Go : 3 499 yuans, environ 518 euros pour changer

realme GT 2 Master Explorer 8/256 Go : 3 799 yuans, environ 563 euros à changer

realme GT 2 Master Explorer 12/256 Go : 3 999 yuans, environ 592 euros pour changer

