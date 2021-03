Nouveau realme 8 Pro: présentation officielle de l’un des milieu de gamme de l’année

realme annonce le renouvellement du 7 Pro, suivez sa présentation avec nous.

Le jour est venu et enfin me présenter au monde qui sera son terminal étoile d’ici la fin de l’année. Le realme 8 Pro est une réalité et la marque l’enseigne via sa chaîne YouTube, où elle le montre en direct et le dirige. nouveau smartphone.

Comme nous avançons depuis quelques jours, ce realme 8 Pro a un Appareil photo de 108 mégapixels et un prix, prévisible, du scandale. Ingrédients garantis pour un milieu de gamme avec un rapport qualité / prix puissant.

Alors que realme révèle les caractéristiques du mobile dans son événement en direct, nous partagerons tous les détails avec toi. En attendant, nous vous recommandons de suivre l’événement sur YouTube.

Nouveau realme 8 Pro: toutes les fonctionnalités et spécifications

Selon son PDG, realme a déjà dépassé les 70 millions d’utilisateurs dans le monde, avec une croissance des ventes en 2020 de plus de 60%. Des chiffres qui ont grimpé en flèche, notamment avec leurs deux derniers best-sellers, le ** realme 6 Pro et le realme 7 Pro. En ce sens, de realme, ils disent qu’avec le realme 8 Pro, ils ont voulu pousser leur innovation un peu plus loin, ils ont donc réservé une série de surprises pour l’événement.

En ce sens, l’un des principaux changements du realme 8 Pro par rapport à ses prédécesseurs est la finition mate de son arrière, ce qui lui donne un plus de look premium et élégant. Ainsi, en plus d’une sélection rigoureuse de couleurs (noir, blanc et bleu), realme a réduit à la fois le poids et l’épaisseur de ce nouvel appareil.

Un autre de ses atouts est la caméra: elle fait vraiment le saut, pour la première fois, vers la 108 mégapixels. Ce nouvel appareil photo comprend des fonctionnalités spéciales qui nous permettront, selon realme, de prendre des photos plus lumineuses et plus nettes, ainsi qu’une augmentation considérable de la qualité dans le photographie de nuit, favorisé, ce dernier par une série de ses propres algorithmes.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, Realme

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂