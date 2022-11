Nouveau realme 10 Pro et realme 10 Pro+ : Android 13 et de nombreuses courbes dans le milieu de gamme le plus avancé de realme

La nouvelle génération de smartphones realme milieu de gamme est officielle : il s’agit des realme 10 Pro et realme 10 Pro+.

Le plus grand bond en avant dans la série « nombre » de vraiment c’est une réalité. Les nouveaux realme 10 Pro et realme 10 Pro+ ont été présentés et visent à conquérir le segment intermédiaire du marché, à travers un dossier technique plus volumineux que jamaiset la plus grande refonte de la famille à ce jour.

Cette année, la famille est composée de trois modèles différents: le realme 10 comme modèle le plus basique de la série, et le realme 10 Pro et realme 10 Pro+ que des variantes plus avancées. Ce dernier est chargé d’introduire le plus grand nombre de nouveautés et de changements par rapport à la génération précédente.

Nous allons passer en revue tous vos caractéristiques et prix.

realme 10 Pro+, toutes les infos

royaume 10 Pro+ Caractéristique Dimensions 161,5 x 73,9 x 7,78 mm

173 grammes Filtrer AMOLED de 6,7 pouces

2412 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360 Hz

Luminosité jusqu’à 800 nits Processeur MediaTek Dimension 1080

Processeur à technologie basse consommation TSMC 6 nm, huit cœurs 64 bits, fréquence maximale de 2,6 GHz

Carte graphique Mali G68 RAM 8/12 Go LPDDR4X Système opératif interface utilisateur realme 4 basée sur Android 13 Stockage 128/256 Go appareils photo arrière:

Principal Samsung HM6 108 MP f/1.75, distance focale équivalente 23.6mm

Ultra grand angle 8 MP f/2.2

Macro 2MP

Frontale :

16MP f/2.45 Tambours 5000mAh

Charge rapide 67W Les autres 5G

Dual SIM

nfc

Moteur linéaire axe X

GPS bi-fréquence

lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Deux haut-parleurs stéréo

Que ça vous plaise ou non les courbes ont atteint le milieu de gamme de realme. La royaume 10 Pro+ C’est le premier modèle de la série avec un écran aux courbes prononcées sur les côtés. C’est un tableau de bord AMOLED de 6,7 pouces avec résolution Full HD +un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 800 nits.

Sa partie arrière montre quelques virages latéraux avec un angle similaire. L’appareil est en verre et en aluminium, et derrière on trouve deux grands modules où le triple caméra principalepiloté par un capteur de 108 mégapixels Samsung HM6.

Les capteurs secondaires sont Objectif ultra grand angle de 8 mégapixelsOui macro de 2 mégapixels. Sur le devant, situé dans un trou centré en haut, se trouve le Caméra selfie 16 mégapixels.

La marque chinoise a décidé de miser sur MediaTek en tant qu’entreprise chargée de fabriquer le cerveau de l’appareil. Il s’agit de cote 1080une puce fabriquée selon un processus de 6 nanomètres, avec un processeur à huit cœurs, dont deux ARM Cortex-A78 à une fréquence maximale de 2,6 GHz, et son GPU est le Mali G68.

La puce est associée à 8 ou 12 Go de RAM, et stockage de 128 ou 256 Go. Tout cela, soutenu par un Batterie d’une capacité de 5000 mAh avec charge rapide de 67 W.

Android 13 C’est le système d’exploitation qui donne vie à ce modèle et au realme 10 Pro. La dernière version du système d’exploitation de Google est personnalisée par UI de domaine 4le dernier opus de la couche de personnalisation de l’entreprise.

realme 10 Pro, toutes les informations

royaume 10 pro Caractéristique Dimensions 163,7 x 74,2 x 8,1 mm

190 grammes Filtrer Écran ACL de 6,72 pouces

2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz

Luminosité jusqu’à 680 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 695G

CPU avec technologie 6 nm, huit cœurs 64 bits, fréquence maximale de 2,2 GHz

Kryo Gold jusqu’à 1,8 GHz RAM 8/12 Go LPDDR4X Système opératif interface utilisateur realme 4 basée sur Android 13 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière:

Principal Samsung HM6 108 MP f/1.75, distance focale équivalente 23.6mm

portrait 2 mégapixels

Frontale :

16MP f/2.45 Tambours 5000mAh

Charge rapide 33W Les autres 5G

Dual SIM

nfc

lecteur d’empreintes digitales latéral

Deux haut-parleurs stéréo

Pour sa part, il royaume 10 pro renonce aux courbes et opte pour un conception où les bords plats et les lignes droites ce sont des protagonistes. Cet appareil monte un Écran Full HD+ de 6,72 pouces Basé sur la technologie LCD, également avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, mais avec une luminosité maximale réduite à 680 nits.

Nous parlons d’un modèle d’une gamme inférieure, car il a le Processeur Qualcomm Snapdragon 695Gégalement fabriqué selon le procédé 6 nanomètres, mais dont les cœurs hautes performances restent à une fréquence maximale allant jusqu’à 2,2 GHz.

Comme son grand frère, le realme 10 Pro est disponible dans des configurations avec 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. La batterie maintient la capacité de 5000 mAh et la puissance de charge maximale est réduite à 33 W.

Prix ​​du realme 10 Pro et du realme 10 Pro+ et quand ils peuvent être achetés

En ce moment, les nouveaux smartphones milieu de gamme de référence de realme sont sortis en Chinemais ils devraient faire leurs débuts sur le marché mondial dans peu de temps.

Dans leur pays d’origine, les realme 10 Pro et realme 10 Pro+ ils ont un prix de départ de 1599 et 1699 yuans (respectivement 216 et 229 euros à changer) dans ses versions les plus basiques.

realme 10 Pro 8+128 Go : 1599 yuans, 216 euros à changer

: 1599 yuans, 216 euros à changer Realme 10 Pro 12 + 256 Go : 1899 yuans, 256 euros à changer

: 1899 yuans, 256 euros à changer realme 10 Pro+ 8+128 Go : 1699 yuans, 229 euros à changer

: 1699 yuans, 229 euros à changer realme 10 Pro+ 12+128 Go : 1999 yuans, 270 euros à changer

: 1999 yuans, 270 euros à changer realme 10 Pro+ 12+256 Go: 2399 yuans, 324 euros à changer

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂