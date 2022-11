Nouveau realme 10 : grosse batterie, beaucoup de stockage et écran lisse dans le modèle le moins cher de la famille

Le realme 10 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz, d’un processeur Dimensity 700 5G, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le nouveau smartphone milieu de gamme pas cher de Realme est déjà une réalité. Le nouveau royaume 10 a déjà été officiellement présenté et arrive à conquérir le segment bon marché du marché avec un cahier des charges très équilibré et un prix très compétitif.

Le realme 10 se distingue par avoir un écran fluide, avec beaucoup de stockage et avec une énorme batterie pour moins de 250 euros à changer.

realme 10 : toutes les infos

vrai moi 10 Caractéristique Dimensions 164,4 x 75,1 x 8,1 mm

191 grammes Filtrer AMOLED de 6,4 pouces

2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Verre Gorille 5 Processeur MediaTek Dimension 700 5G

Carte graphique ARM Mali G57 MC2 RAM 4/6/8 Go LPDDR4x Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD appareils photo arrière:

-Objectif principal 50 MP, f/1.8, 5P

-Portrait 2MP f/2.8

Macro 2MP f/2.4

Frontale :

-8MP f/2.0 Tambours 5000mAh

Charge rapide 33W Dart Charge Les autres 5G

Double SIM + micro SD

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

GPS

capteur d’empreintes digitales sur le côté

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm

Le realme 10 arrive avec un design différent de ses grands frères, puisqu’il se passe des courbes sur lesquelles miser un châssis à bords droits avec une partie avant presque sans cadres avec un trou dans l’écran situé dans le coin supérieur gauche et avec un dos avec un triple module caméra qui en dépasse légèrement.

Au niveau des spécifications, le nouveau mobile realme pas cher a un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et avec un Taux de rafraîchissement de 90 hertz qui est protégé par Gorilla Glass 5.

Sous le capot du realme 10 on retrouve le processeur MediaTek Dimension 700un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est accompagné de trois versions de RAM de type LPDDR4x de 4, 6 et 8 Go et deux variantes de stockage interne de type UFS 2.2 128 et 256 Go Extensible via des cartes microSD.

Dans la section photographique, le nouveau mobile milieu de gamme realme est engagé dans un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8qui est accompagné d’un capteur de profondeur pour le mode portrait de 2 mégapixels avec une ouverture focale f2.8 et un macro capteur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4. Concernant la caméra selfie, le realme 10 dispose d’un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0.

L’un des points forts du nouveau smartphone de la firme chinoise, en plus de l’écran et des caméras, est son autonomie, puisqu’il est équipé de une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le realme 10 ne manque pas non plus de connectivité, car il dispose de 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPSUSB-C, capteur d’empreintes digitales sur le côté et Prise casque 3,5 mm.

Enfin, en termes de logiciel, le nouveau terminal realme bon marché arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise, UI de royaume 3.0.

realme 10 : disponibilité et prix

le vrai 10 est maintenant disponible à l’achat en Chine via la boutique officielle du fabricant et on s’attend à ce qu’ils atteignent le reste des marchés au cours des prochaines semaines.

Les meilleurs téléphones realme de 2022

Prix ​​d’entrée sur le marché des cinq variantes de mémoire du realme 10 sont les suivantes :

Realme 10 4 + 64 Go : 1699 yuans, environ 229 euros pour changer

: 1699 yuans, environ 229 euros pour changer Realme 10 4 + 128 Go : 1880 yuans, environ 249 euros pour changer

: 1880 yuans, environ 249 euros pour changer domaine 10 6 + 128 Go : 1990 yuans, environ 269 euros à changer

: 1990 yuans, environ 269 euros à changer Realme 10 8 + 128 Go : 2100 yuans, environ 279 euros pour changer

: 2100 yuans, environ 279 euros pour changer domaine 10 8 + 256 Go: 2210 yuans, environ 299 euros pour changer

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂