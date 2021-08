Nouveau réalisateur pour la suite de La Vieja Guardia, le hit de Netflix

La vieille garde c’est un film de Netflix qui a surpris en 2020 pour sa qualité technique et l’histoire spectaculaire d’un groupe d’immortels qui tentent d’aider les humains ordinaires. Charlize Theron joué Andy, le chef de cette équipe particulière qui mène depuis longtemps ses activités héroïques, mais qui va bientôt tomber à cause de la curiosité d’un ancien agent de la CIA.







Le premier volet a été réalisé par Gina Prince Bythewood, mais le cinéaste a décidé de se retirer dans la suite pour continuer ses tâches de production. Le substitut? Victoria Mahoney. Les crédits de « le remplacement » inclure la direction de la deuxième unité dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker et des épisodes de séries comme Territoire de LoveCraft, Seven Seconds et American Crime.

La vieille garde revient renouvelée

« Le niveau de talent, de compétence et de connaissances collectives qui ont permis de créer La vieille garde il m’a surpris. J’ai dû le voir plus de 100 fois et je ne peux donc pas communiquer la vraie mesure de mon émotion : Avoir été invité à participer au voyage de La vieille garde avec des compagnons féroces ! « , a-t-il exprimé avec enthousiasme, Mahoney.

La réalisatrice de la suite a également souligné son intention de continuer à promouvoir le genre action, de sa place de cinéaste, et a profité de l’occasion pour remercier « Gina, Charlize, Rucka, Fernández, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver et Delilah Films et toute l’équipe » du prochain volet de la franchise qui s’étendra avec l’arrivée du nouveau film au géant du streaming, qui comprend la nécessité pour les fans de continuer à voir ces personnages.

Charlize Theron en action. Photo : IMDb.



D’autre part, celui en charge de réaliser le film original, Gina Prince Bythewood, utilisé Twitter pour laisser quelques impressions : « J’aime La vieille garde, l’histoire et les personnages que j’ai eu l’honneur de mettre au monde. C’était excitant de bouleverser le genre. J’ai décidé de ne pas réaliser la suite. Je laisse la suite entre de très bonnes mains. Ma fille Vic mahoney, s’occupera du chapitre suivant. »