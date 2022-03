Nouveau projet ? : Tom Holland a confirmé si ce sera Goku dans le live-action de Dragon Ball

in

célébrités

Tom Holland est l’un des acteurs du moment et les fans veulent le voir dans différentes productions, mais est-il apte à être l’emblématique Goku ? Il le confirme lui-même !

© GettyTom Holland

Il n’est pas contesté que, malgré le fait que cela vous plaise ou non, Tom Holland Il est devenu l’un des acteurs du moment. Avec des milliers de fans à travers le monde, il est le nouveau roi des panneaux d’affichage grâce au succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison et Uncharted : hors de la carte. Mais, il est aussi l’un des rares artistes de sa génération à avoir su capter le public et ne cesse de jouer dans différentes productions.

A tel point que, alors que sa carrière bat son plein, Tom Holland il prend grand soin des projets auxquels il choisit de participer. Pour le moment, après la fureur sur grand écran, il ne travaillera que sur une série pour Apple TV. Pour cette raison, ses followers sont impatients de savoir quel sera son prochain rôle et, comme il n’y a pas de nouvelles à ce sujet, ils ont déjà une proposition pour lui qui fera probablement polémique.

C’est parce que, ces derniers jours, la rumeur a couru que Holland serait celui qui pourrait jouer Goku dans la version live-action de Dragon Ball. Cette franchise japonaise a été créée en 1984 par le mangaka et dessinateur Akira Toriyama et, désormais, tout indique qu’un film sera réalisé avec de vraies personnes. Cela dit, parmi les premiers noms à donner vie au protagoniste, les Britanniques sont apparus.

Cependant, dans une récente interview, Tom a avoué s’il se sent capable de faire partie de ce casting. « Je ne sais pas si ce serait particulièrement approprié pour moi, un homme de race blanche de Londres”étaient ses mots exacts. Même si, au-delà de ce refus catégorique, il a assuré être un fan du monde de l’anime : «Je suis un grand fan des oeuvres du Studio Ghibli», il a condamné et clôturé : «J’aimerais voir le film arriver. ce serait vraiment incroyable”.

Cependant, au-delà des souhaits des fans, Holland a clairement fait savoir qu’il ne se sentait pas apte à ce rôle. En fait, l’artiste a déjà annoncé qu’après la série pour Apple TV, il prendrait sa retraite d’acteur pendant un certain temps. Même si, à vrai dire, ce n’est pas tout à fait certain puisqu’il a encore du chemin à parcourir et des projets qui l’attendent : parmi eux, le combat pour obtenir, à un moment donné, le rôle de James Bond.

