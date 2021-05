Nouveau projet Crash Bandicoot apparemment en préparation

activision Crash Bandicoot 4 : It’s About Time - PS4 -

C’est l’heure... pour un nouveau jeu brutement saccadé Crash Bandicoot™. Vivez une aventure intemporelle avec vos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy sont de retour, et cette fois-ci, ils ouvrent l’attaque non seulement sur cet univers, mais sur tout le multi-univers. Crash et Coco aident en réunissant les quatre masques quantiques et en pliant les lois de la réalité. De nouvelles compétences ? Certainement. Des personnages plus ludiques ? Absolument. Des dimensions alternatives ? Évidemment. Des chefs de file sympathiques ? Bien sûr. Toujours fantastique ? Qu’en pensez-vous vous-même ?