Nouveau programme nocturne de Telemundo pour le retour de « La Reina del Sur 3 »

Il reste de moins en moins de temps le retour de la troisième saison de « La Reina del Sur »Eh bien, Teresa Mendoza sera de retour sur l’écran de Telemundo le 18 octobre. la chaîne internationale prépare tout recevoir ce qui est sa production la plus réussie, qui comprendra un changement dans votre horaire de soirée.

Dans celle-ci nouvelle histoire, la protagoniste doit faire face à la mission la plus dangereuse de sa vie jusqu’à présent, mais elle ne le fait pas seule, puisque plusieurs des personnages centraux de l’histoire reviendront également et avec qui le public s’est attaché. Aux côtés de Kate del Castillo, il y aura entre autres Humberto Zurita (Epifanio Vargas), Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Isabella Sierra (Sofía), Eduardo Yáñez (Antonio) et Lincoln Palomeque (Faustino).

« Reine du Sud » est devenu l’un des plus réussis de la télévision hispanique, permettant à la production de revenir deux fois pour continuer cette légende de la télévision. Dans ce sens, Telemundo apportera les ajustements correspondants à sa programmation pour donner le bon accueil à Teresa Mendoza. Quels sont les changements ? Pour continuer, les détails.

Kate del Castillo dans le rôle de Teresa Mendoza dans « La Reine du Sud 3 » (Photo : Telemundo)

NOUVEL HORAIRE DE TELEMUNDO POUR LE RETOUR DE « LA REINA DEL SUR 3 »

Le premier changement que nous verrons dans le troisième saison de « La reine du sud » sera le programme : contrairement aux épisodes précédents, qui étaient diffusés à 22h00, le nouvel épisode commencera chaque chapitre à 21h00, heure de l’Est.

En ce qui concerne le reste des productions de Telemundo, le drame turc « Le feu du destin » changera les horaires. A partir du 18 octobre, l’histoire qui tourne autour de quatre femmes qui, après des événements traumatisants, entendent changer le destin de leur vie, sera diffusé à 22 h 00, heure de l’Est.

Il convient de mentionner que le 17 octobre, le feuilleton turc « Infiel », avec Cansu Dere et Caner Cindoruk, diffusera son dernier chapitre à 22h00. et sa place sera occupée par « Le feu du destin », comme nous l’évoquions plus haut.

OÙ PEUT-ON VOIR LA SAISON 3 DE « LA REINA DEL SUR » ?

Le public pourra regarder tous les épisodes complets de la troisième saison en direct sur Telemundo ou via l’application de la chaîne internationale, disponible pour Android et iOS, ainsi que sur le site officiel de « La reine du sud 3 ».

Les Nouveaux épisodes sera également disponible le lendemain sur le service de streaming paon. De même, les chapitres seront également disponibles sur différentes plateformes telles que Apple Store, roku, Téléviseur d’incendie, Android TV, Samsung Oui Xbox.

Kate del Castillo dans le rôle de Teresa Mendoza lors des enregistrements de « La Reina del Sur 3 » au Pérou (Photo : Telemundo)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA « REINE DU SUD 3 » ?

La troisième partie de l’histoire de « La Reine du Sud » commence quatre ans après la fin impressionnante de l’épisode précédent, lorsque Teresa Mendoza, qui menait une vie idyllique avec sa fille, a vu sa cachette compromise par l’arrivée des forces militaires. . .

Désormais privée de sa liberté et à nouveau séparée de sa fille bien-aimée, Sofia, Teresa se retrouve dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pour le meurtre de trois agents de la DEA.