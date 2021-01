Nouveau Pokémon Snap – taille de la mémoire connue, fonctionnalités en ligne confirmées

En raison d’une mise à jour de Nintendo, nous savons maintenant quelle taille Nouveau Pokémon Snap devient. Le jeu a également quelques fonctionnalités en ligne non spécifiées, bien que la rumeur continue de savoir ce que cela pourrait être. Ici vous pouvez obtenir toutes les informations sur le jeu!

Quelle est la taille de New Pokémon Snap? Le jeu a une taille de fichier (Game File Size) de 6,8 gigaoctets. La taille de la mémoire est donc beaucoup plus petite que celle du dernier jeu Pokémon. Épée et bouclier Pokémon chacun est venu avec 11 Go par conséquent.

Quels modes de jeu sont pris en charge? En plus du mode TV, le mode table (mode table) et le mode portable sont entièrement pris en charge. Vous pouvez donc jouer comme vous le souhaitez.

Qu’en est-il des nouvelles fonctionnalités en ligne? Jusqu’à présent, on ne sait toujours pas quelles sont exactement les fonctionnalités en ligne. Cependant, il est annoncé que vous êtes un abonnement pour certaines fonctionnalités Nintendo Switch en ligne nécessaire.

Cela peut être une possibilité de votre Partagez des photos de Pokémon avec d’autres personnes en ligne ou pour pouvoir comparer vos photos, qui sont évaluées par le professeur (c’est-à-dire recevoir une note), en un Classement en ligne.

Si Nintendo révèle l’information, vous le découvrirez 45secondes.fr.

Qu’est-ce que New Pokémon Snap?

La nouvelle aventure Pokémon « New Pokémon Snap » nous ramène à une époque où tout était encore mieux – au N64.

Ok, soyons honnêtes. En 1999, tout n’allait pas mieux et surtout pas dans le monde du jeu vidéo avec des graphismes dégoûtants pour les standards actuels. Mais l’époque était déjà passionnante lorsque les graphismes 3D étaient encore relativement frais et délavés, les textures 3D et les polygones simples représentaient la vie quotidienne.

Pendant ce temps, sur 21 mars 1999, vu «Pokémon Snap» La lumière du monde. C’était un jeu où nous avons conduit à travers le désert et Photos de Pokémon de la région de Kanto ont été autorisés à tirer. Le but ultime est donc d’obtenir le meilleur instantané, et c’est ainsi que ce sera dans New Pokémon Snap.

Le nouveau titre de la Nintendo Switch, sorti le 30 avril 2021 apparaît, s’appuie sur cette idée de base et la développe davantage. Ce sera par ici 200 Pokémon garder caché qui aimerait être découvert par vous et au lieu de la région du Kanto, le Région Lentaledans lequel nous mystérieux Phénomène Illumina doivent aller au fond.