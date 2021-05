Nouveau Pokémon Snap: Pokémon légendaire Suicune – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon légendaire Suicine peut être dans Nouveau Pokémon Snap leurre devant la caméra. Pour que vous puissiez le voir et prendre un bon instantané, vous devez d’abord le localiser. Dans ce Guider nous allons vous montrer où le Pokémon de l’eau des Trios de félins légendaires caché et comme toi toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacement du légendaire Suicune

Vous pouvez Suicune après avoir terminé l’histoire principale dans le Champ de neige givrée découvrir. Vous en avez besoin pour ça Rang de recherche de 2. Par rapport aux autres Pokémon légendaires et mystérieux, vous devez effectuer la plupart des actions de Suicune pour qu’il apparaisse. Notre guide de solutions vous montre exactement ce que vous devez faire!

Étape 1: Conduisez sur le champ de neige pendant la journée et creusez Alola Sandamer à travers le mur de neige

Aller à la Champ de neige (jour) et gardez un œil sur cela Alola Sandamer sur le côté gauche de l’itinéraire. Il est situé sur une colline enneigée. Puissance a photo de Sandamer et il s’enfonce dans la neige. Puis il réapparaît quelques mètres plus loin sur une autre colline enneigée (également sur le côté gauche du chemin). Prenez une autre photo du Pokémon de glace.

Si vous avez tout fait correctement, voici ce qui se passe: peu de temps avant la montée avec les deux grincements, Sandamer apparaît sur le chemin et creuse à travers un mur de neige sur le côté droit.

Étape 2: Faites le premier virage à travers le mur de neige

Une fois que Sandamer s’est frayé un chemin à travers l’obstacle, vous devez scanne le mur de neige. Il s’avère être Jonction et dès que vous heurtez le mur de neige avec le Neo-One, un itinéraire alternatif s’ouvre.

Pendant la journée un handicapé forte tempête de neige cependant le point de vue. Alors complétez simplement l’itinéraire comme vous le souhaitez. L’étape suivante se poursuit ensuite la nuit.

Étape 3: Conduisez sur le champ de neige la nuit et reprenez la première intersection

Si vous avez terminé l’itinéraire de jour, accédez à l’itinéraire Champ de neige (nuit). Reprends la même chose Branche à travers le mur de neige. À partir de maintenant, vous pouvez toujours le conduire sans avoir à creuser au préalable le sandamer dans la neige.

Étape 4: Laissez Krawell ennuyer le Rexblisar et créer un blizzard

Dès que vous empruntez l’itinéraire alternatif, vous verrez sur la droite Émeute. Vous rencontrez un sapin (s’il ne commence pas à courir tout seul, lancez-lui une boule lumina). Dès qu’il atteint le sapin, il faut le faire avec un Boule Lumina le rencontrer boxe contre le tronc. Puis la neige tombe sur le Rexblisarfaire la sieste de l’autre côté de l’arbre. Ça t’éveille de colère Tempête De Neige.

Étape 5: Photographiez le Frosdedje qui apparaît

Le blizzard généré démarre un Frosdedje flottant au-dessus de vous dans les airs. Puissance a photo du Pokémon. Il répond à cela et vole à travers vous un autre mur de neigequi est sur le côté droit de la piste.

Étape 6: Faites le deuxième virage à travers le mur de neige

Scans le mur de neige et Ciné-parc. Tout comme vous l’avez fait avec le premier mur de neige. Ici aussi, il est désormais vrai qu’à partir de maintenant vous n’avez plus à effectuer les actions précédentes pour pouvoir reprendre la branche.

Étape 7: Rencontrez la Rosana sur l’Arktilas avec une boule Lumina

Vous traversez une grotte de glace et venez au Mer de glaces, qui représente également la dernière zone du cours alternatif. Sur ta gauche tu vois Rosana sur un flottant dans l’eau Arctilas. Rencontrez la Rosana avec un Boule Lumina et il lève les mains. C’était la dernière étape requise pour que Suicune apparaisse.

Étape 8: Suicune apparaît!

Gardez votre regard vers la droite vers la mer. Suicune devient a traversé l’eau viens et passe devant toi. Frappez-le avec une boule de lumina pendant qu’il fonctionne pour qu’il reste sur la surface de la glace, sinon il passera juste devant vous. Beaucoup d’habileté est nécessaire pour le lancer.

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Suicune.

Complétez la page Suicune Fotodex avec toutes les poses

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Suicune, suivez simplement notre guide de solution:

Photo 1 étoile par Suicune

Pour cette photo, il suffit complètement d’utiliser Suicune Courir ou debout photographier.

Photo 2 étoiles par Suicune

Pour le Image 2 étoiles à partir de Suicune, vous devez d’abord suivre les étapes pour la photo 4 étoiles (voir ci-dessous). Après avoir créé le blizzard, lancez-en un Pomme velours à ses pieds. Il réagit au fruit et vous donne une excellente pose qui est classée par deux étoiles.

Photo 3 étoiles par Suicune

Pour le Photo 3 étoiles deux là deux poses alternatives:

Il est plus facile de photographier Suicune exactement quand cela Botogel voit Et il est sur le point de crier dessus. Tu reconnais la pose à sa Bas du corps un peu plus bas.

Vous pouvez également prendre une photo de Suicune, s’il y en a une Mange de la pomme de velours.

Photo 4 étoiles par Suicune

Le dernier et pose la plus rare vous voyez si vous effectuez les étapes suivantes:

Dès que Suicune apparaît dans la zone et court sur l’eau, vous devez le frapper avec une balle lumina. Si vous avez réussi cela, il s’arrêtera sur la surface de la glace. Sinon, ça continue et vous avez raté votre chance.

S’il se trouve sur la surface de glace, vous devez lui lancer des balles Lumina jusqu’à ce qu’il court quelques mètres plus loin et s’arrête à nouveau (à savoir là où le Botogel, les deux Plinfa et le Snomnom courent l’un derrière l’autre). Si vous n’avez pas suffisamment rencontré Suicune, il s’enfuit et disparaît.

Une fois arrivé au Botogel, vous devez à nouveau lancer des balles Lumina sur Suicune assez longtemps. Si vous frappez assez souvent, Suicune réagit à l’oiseau bot, crie dessus et déclenche une tempête de neige sous les aurores boréales incandescentes. Ceci est votre instantané 4 étoiles!

Il est préférable de photographier Suicune exactement au moment se dresse sur ses pattes de derrière et le Pour voir les aurores boréales est.

Une fois que Suicune a créé le blizzard, il est brièvement en un Guirlande de pointes de glace. Ce motif compte également comme une photo 4 étoiles.

