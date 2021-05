Nouveau Pokémon Snap: Mysterious Pokémon Shaymin – 4 étoiles, poses et emplacements (Guide)

Dans Nouveau Pokémon Snap il y a un certain nombre de Pokémon légendaire et mystérieux découvrir. L’un d’eux est Shaymin. Le petit coquin de la 4ème génération est dans son Forme de relief trouver. Dans ce Guider nous vous révélons tous les emplacements et montrez-vous comment vous faites tous les classements par étoiles recevoir.

Nouveau guide Pokémon Snap: Emplacements Shaymin

Shaymin est caché à différents endroits dans le Parc Naturel de Floreo. Vous devez Histoire déjà terminée en avoir et en avoir besoin Rang de recherche d’au moins 2 dans le cours respectif. Ensuite, Shaymin se trouve aux endroits suivants – notre guide vous aidera:

Parc naturel de Floreo (jour): Dans la zone avec le barrage de Bidiza, Shaymin dort dans les hautes herbes sur la gauche. Il peut être réveillé et attiré par les pommes. Dans le grand champ de fleurs à la fin du parcours, Shaymin réapparaît et peut être facilement photographié. Il y dort à côté d’une fleur de cristal. Activez la fleur avec une boule lumina pour réveiller Shaymin.

Parc naturel de Floreo (nuit): Ici, vous rencontrerez Shaymin dès le début du cours. Il dort et est entouré de Bidiza, Pichu et autres Pokémon. Avec les pommes de velours, vous pouvez les effrayer et mieux voir Shaymin.

Ici, vous rencontrerez Shaymin dès le début du cours. Il dort et est entouré de Bidiza, Pichu et autres Pokémon. Avec les pommes de velours, vous pouvez les effrayer et mieux voir Shaymin. Parc naturel de Floreo (zone Lumina): Une fois le niveau commencé, vous verrez un petit rebord avec un seul buisson sur la paroi rocheuse gauche. Lancez une boule de lumina là-bas et Shaymin apparaîtra.

Gudie: C’est l’endroit où vous devez lancer une balle lumina. © Nintendo / The Pokémon Company

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Shaymin.

Remplissez la page Fotodex de Shaymin

© Nintendo / The Pokémon Company

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Shaymin, suivez simplement notre guide:

Photo 1 étoile par Shaymin

C’est la photo la plus facile à obtenir. C’est assez, juste Shaymin en courant être photographié. Il est préférable de le faire Route de nuit. Au début du cours, Shaymin dort sur le côté droit du chemin et est entouré d’autres Pokémon. Chassez-les avec des pommes de velours et Shaymin se réveille. Lorsque Shaymin marche dans votre direction par la suite, vous avez le meilleur moment pour une bonne photo.

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 2 étoiles par Shaymin

Pour le Image 2 étoiles il existe différentes options. Ce serait plus simple si vous photographiez Shaymin dès qu’il est dans le Zone de Lumina sur le Tête de Meganie s’assied. Après avoir attiré Shaymin hors des buissons avec une boule de lumina, l’attention de Meganie est attirée sur le petit hérisson et Shaymin saute alors sur la tête de Meganie.

© Nintendo / The Pokémon Company

Mais vous pouvez atteindre encore plus de points comme celui-ci: à la fin de la Distance du jour y a t-il Fleur de cristal dans le champ de fleursà côté duquel dort Shaymin. Lancez une boule de lumina sur la fleur pour réveiller Shaymin et précipitez-vous vers la fleur de cristal suivante. Une fois arrivé là-bas, ce sera court regarde autour de toi avec curiosité. C’est exactement le moment où vous devez appuyer sur la gâchette. Ici, vous avez également la possibilité de photographier Shaymin de près devant l’objectif.

© Nintendo / The Pokémon Company

Shaymin fait la même réaction sur la piste de nuit après s’être réveillé de sa sieste au début du cours. Il faut être rapide pour ne pas rater le moment.

Photo 3 étoiles par Shaymin

Cela s’appelle un Photo 3 étoiles compté lorsque votre Shaymin à Manger une pomme photographié. Sur le Distance du jour vous pouvez voir Shaymin dormir dans les hautes herbes quand vous Barrage de Bidiza passer devant. Il suffit de regarder le côté gauche du chemin et vous y découvrirez le petit Pokémon mystérieux. Essayez de vous réveiller en écoutant de la musique ou en pelant des pommes. Ensuite, vous pouvez l’attirer plus près de vous avec une pomme de velours. Il sautera à la délicatesse et le mangera. C’est ainsi que vous pouvez facilement obtenir une récompense en diamant.

© Nintendo / The Pokémon Company

Une deuxième possibilité serait de photographier Shaymin exactement quand il est sur la tête de Meganie dans le Zone de Lumina saute. Vous devez appuyer sur le déclencheur lorsque Shaymin dans l’air est situé. Cependant, vous ne vous en approchez pas aussi près de l’objectif qu’avec la variante avec la délicatesse fruitée.

Photo 4 étoiles par Shaymin

Le dernier et pose la plus rare tu vois quand Shaymin sauter en l’air de joie. Cela se produit soit lorsqu’elle parle à Meganie et est sur le point de lui sauter sur la tête (conduisez un peu en avant de Meganie pour prendre un bon angle), soit lorsque Shaymin est dans le champ de fleurs de l’itinéraire du jour avec une balle Lumina (sur Lancer le la fleur de cristal à côté de Shaymin) a été réveillée puis court vers la deuxième fleur de cristal. Avec les deux versions, vous pouvez faire le petit coquin sauter joyeusement voir. Réagit vite car le moment est vraiment court.

© Nintendo / The Pokémon Company