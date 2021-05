Nouveau Pokémon Snap: Mysterious Pokémon Mew – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon rare Miauler peut être dans Nouveau Pokémon Snap Trouve. Mais il faut un peu de compétence pour obtenir un très bon instantané de Mew. Dans ce Guide de solution nous vous montrons comment tu traques Mew et comme toi toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacements de Mew

Mew apparaît sur la ligne Jungle dense. Il peut être découvert de jour comme de nuit. Vous devez Histoire déjà terminée en avoir et en avoir besoin Rang de recherche d’au moins 2 dans le cours respectif. Ensuite, Mew se trouve aux endroits suivants – notre guide vous aidera:

Jungle dense (nuit): Dès le début du cours, vous devez vous rencontrer faire demi-tour rapidement (Il est préférable d’appuyer sur le bouton de direction inférieur du contrôleur) et jouer de la musique immédiatement. Puis flotter dans orbe rose dans votre direction. À l’intérieur se trouve Mew. Pour qu’il soit complètement visible, vous devez le faire avec un Pomme velours rencontrer. Appuyez immédiatement sur le déclencheur, car la durée pendant laquelle Mew peut être vu sans orbe ne dure que très peu de temps. Mais si vous le touchez, il réapparaîtra un peu plus tard dans le niveau. Vous devez le frapper avec une pomme de velours à chaque fois pour qu’il continue à apparaître. Ainsi, vous pouvez suivre le monstre de poche rare jusqu’aux ruines. Vous n’avez qu’à jouer la musique une fois au début du niveau pour que Mew apparaisse, puis seulement à nouveau dans la zone des ruines, si vous l’avez toujours lancée avec succès avec une pomme de velours d’ici là.

Vous devez jeter l’orbe de lumière avec une pomme de velours. © Nintendo / The Pokémon Company

Jungle dense (jour): Dès que vous aurez photographié Mew sur la route de nuit depuis la jungle, vous en obtiendrez un Commande auprès de Todd. Désormais, Mew apparaît également dans la jungle pendant la journée. Vous le voyez juste au début du niveau et vous devez le faire avec un Boule Lumina jeter avant qu’il ne disparaisse. Si vous avez fait cela, il réapparaît un peu plus tard et doit être frappé à nouveau avec une balle Lumina. De cette façon, vous pouvez le suivre jusqu’à la cascade. Vous n’avez pas besoin de jouer de la musique tout au long de l’itinéraire pour qu’elle apparaisse – mais assurez-vous de la frapper avec une boule lumina à chaque fois, sinon elle n’apparaîtra pas dans cette séquence.

Frappez Mew avec un orbe de Lumina. © Nintendo / The Pokémon Company

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Mew.

Remplissez la page Fotodex de Mew avec toutes les poses

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Mew, suivez simplement notre guide. Nous allons vous donner la meilleure solution:

Photo 1 étoile par Mew

C’est la photo la plus simple. Tu dois juste faire le Mew normal Voler autour prendre des photos. Vous pouvez soit le faire sur l’itinéraire de suivi en tenant simplement la caméra sur l’orbe flottant. Mais vous n’obtenez que quelques points. C’est beaucoup mieux si vous traversez la jungle pendant la journée. Le meilleur endroit pour cette photo est la zone de la cascade. Attirez Mew pour y arriver en le frappant avec une boule lumina sur la route et à la cascade, il flottera très près de vous pendant longtemps. Cela vous donne facilement plus de 5000 points.

Photo 2 étoiles par Mew

le Image 2 étoiles vous prenez la route de nuit. Et que si vous photographiez Mew exactement au moment où vous filmez son orbe lumineux frapper avec une pomme avoir. Zoomez directement sur la petite créature et appuyez sur le déclencheur tant qu’elle n’est pas dans sa sphère protectrice. Le laps de temps est vraiment très court.

Photo 3 étoiles par Mew

Pour le Photo 3 étoiles vous devez rencontrer Mew lors de l’excursion d’une journée dans la jungle et l’obtenir jeter avec une boule de lumina. Il en sera heureux et le moment où il le fera gloussant les mains sur sa bouche cale est la meilleure chance d’un nombre particulièrement important de points pour cette pose.

Photo 4 étoiles par Mew

Jusqu’au dernier et pose la plus rare Pour voir, vous devez frapper Mews Orb sur l’étendue nocturne de la jungle avec une pomme de velours jusqu’à ce que vous réussissiez poursuivi jusqu’aux ruines avoir. Aux ruines, vous jouez de la musique et Mew apparaît brièvement à l’entrée des ruines. Mais attendez encore un peu et Mew se téléportera devant vous. Le coquin te fera-t-il Regarde curieusement et joyeusement flotter de haut en basparce que tu as joué avec lui. C’est le moment idéal pour le cliché 4 étoiles.

S’il rebondit joyeusement dans les airs, vous pouvez également prendre un bon cliché. Mais avec la photo ci-dessus, j’ai obtenu beaucoup plus de points. Après tout, Mew est beaucoup plus proche de la caméra dans cette pose si elle vous regarde avec curiosité.

Solution alternative © Nintendo / The Pokémon Company