Nouveau Pokémon Snap: Mysterious Pokémon Manaphy – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon rare Manaphy se cache dans Nouveau Pokémon Snap. Afin de l’attirer pour un bon instantané, vous devez prendre des mesures spéciales. Dans ce Guider nous vous montrons où trouver Manaphy et nous vous toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: Manaphy Locations

Vous pouvez faire Manaphy après avoir terminé l’histoire principale découvrir. Dès que vous avez joué à travers l’intrigue une fois, vous êtes autorisé à le faire Copia Reef le soir explorer. Manaphy est là D’un Rang de chercheur sur 2 rencontrable. Il peut être trouvé dans les endroits suivants – notre guide vous donnera la solution:

Copia Reef (soir) – Méthode Iscalar: Au début du cours, vous en lancez un Boule Lumina sur le Fleur de cristalqui est situé sur le rocher isolé. Ensuite, vous lancez une boule de lumina sur la fleur de cristal, située derrière le grand vortex. Une fois que vous avez fait briller les deux fleurs, tenez bon Wailord sur la bonne route. Le deuxième seigneur des lamentations plongera et révélera Manaphy, qui est accompagné d’un certain Iscalar.

Solution pour la méthode Iscalar: Vous devez allumer les deux fleurs en cristal sur les îles indiquées. © Nintendo / The Pokémon Company

Copia Reef (soir) – Méthode Lapras: Au deuxième croisement, vous devez prendre la bonne route pour passer les Lapras. Lancez un Lumina Orb sur les jeunes Lapras, qui sont tout en avant. Il nagera jusqu’à sa mère. Il suffit de frapper une seule fois un jeune Lapras avec une balle lumina. Lorsqu’il atteint sa mère, une mélodie joue et Manaphy saute hors de l’eau entre les deux lapras. Attention: il n’apparaît ici que si vous ne l’avez jamais rencontré avec l’Iscalar auparavant!

Solution pour la méthode Lapras: Jetez les jeunes Lapras avec une boule lumina et faites chanter la mère et le fils avec de la musique. © Nintendo / The Pokémon Company

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Manaphy.

Complétez la page Manaphy Fotodex avec toutes les poses

© Nintendo / The Pokémon Company

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Manaphy, suivez simplement notre guide:

Photo 1 étoile de Manaphy

Pour cette photo c’est tout à fait suffisant, juste Manaphy en nageant être photographié. Ceci est possible avec l’Iscalar et les Lapras. À Lapras, vous pouvez rapprocher Manaphy beaucoup plus près de la caméra, car – après sa surface – il nage le long du flanc de Lapras et suit votre itinéraire pendant un certain temps.

© Nintendo / The Pokémon Company

De temps en temps, Manaphy se couche simplement dans l’eau sur le dos. Cela compte également comme une photo 1 étoile.

Photo 2 étoiles par Manaphy

le Image 2 étoiles vous pouvez facilement le faire avec l’Iscalar. Tout ce que vous avez à faire est de faire en sorte que Manaphy le fasse vous regarde avec curiosité. Vous pouvez faire cette pose si vous retenez son attention avec un analyse s’appuie sur vous. Vous pouvez également le faire avec un Pomme velours rencontrer.

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 3 étoiles par Manaphy

Pour le Photo 3 étoiles il existe également plusieurs poses alternatives. D’une part, vous pouvez photographier Manaphy au moment où sauter hors de l’eau entre les lapras. Assurez-vous de zoomer sur Manaphy et de l’avoir au centre de l’image. Sinon, le jeu risque de classer incorrectement la photo uniquement avec Lapras lorsqu’il s’agit de sélectionner des images après avoir terminé le cours.

© Nintendo / The Pokémon Company

Mais c’est aussi compté comme une photo 3 étoiles quand Manaphy est heureuse Les antennes se balancent (si vous pouvez appeler vos structures sur votre tête de cette façon). Cela se produit lorsque vous rejoignez l’Iscalar avec Manaphy musique soniqué. Il peut également arriver qu’il bloque gracieusement ses antennes contre sa tête – un tel instantané est également classé 3 étoiles.

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 4 étoiles par Manaphy

Il y a deux poses possibles pour une photo 4 étoiles. Illuminez Manaphy parmi les Iscalar avec une boule lumina, puis jouez de la musique. Ce sera heureux alors sauter hors de l’eau.

© Nintendo / The Pokémon Company

Vous pouvez obtenir beaucoup plus de points (car il peut être plus proche de la caméra) si vous déposez Manaphy aux Lapras avec une boule lumina et que vous attirez son attention sur vous avec un scan. Il fait signe puis se moquer de vous.

© Nintendo / The Pokémon Company