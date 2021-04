Nouveau Pokémon Snap dans le tour d’horizon des critiques: les notes de test pour le safari photo sont si bonnes

Cette semaine sort Nouveau Pokémon Snap pour le Commutateur Nintendo dans les magasins et représente la première nouvelle partie de la populaire Safari photo de monstre de poche puisque Ramification N64 dar, qui a été publié il y a plus de 20 ans. En conséquence, les fans sont ravis de voir si La société Pokémon et développeurs Bandai Namco peut offrir un très bon jeu.

Tour d’horizon du nouveau Pokémon Snap: les notes du safari photo en comparaison

le Revoir l’embargo est tombé et les premiers testeurs ont pu se prononcer sur « New Pokémon Snap ». Nous vous en donnons un Revoir le tour d’horizon.

Les premières notes pour New Pokémon Snap sont excellentes. © La société Pokémon

« New Pokémon Snap » a reçu de grands éloges dans les revues précédentes et a obtenu un métascore de 80 points (basé sur 42 avis). De nombreux testeurs considèrent que le spin-off populaire est celui à ce jour le plus beau jeu « Pokémon » du tout et représente un développement ultérieur réussi de la partie N64 C’est très amusant de parcourir les différents biomes et de toujours découvrir quelque chose de nouveau qui apparaît devant l’objectif.

Le système de notation des photos est considéré comme très motivant décrit et ils veulent toujours faire une autre tentative pour des photos encore meilleures attraper. D’autre part, il est également à noter que la répétition des niveaux individuels est certainement possible répétitif pourrait être.

IGN: 8/10

8/10 GameSpot: 8/10

8/10 GameInformer: 8,5 / 10

8,5 / 10 Shacknews: 8/10

8/10 GamePro: 83/100

83/100 Nintendo Life: 8/10

8/10 4 joueurs: 60/100

60/100 ScreenRant: 4,5 / 5

4,5 / 5 Rapport NintendoWorld: 7,5 / 10

7,5 / 10 Gamereactor: 8/10

8/10 Le télégraphe: 5/5

5/5 Eurogamer: « Conseillé »

« Conseillé » Polygone: « Conseillé »

Le test 45secondes.fr suivra très bientôt

« New Pokémon Snap » sortira le 30 avril 2021 exclusivement pour la Nintendo Switch. le Test 45secondes.fr à propos de l’aventure photo «Pokémon» suivra dans les prochains jours.