Nouveau Pokémon Snap ajoute de nouvelles zones et des pokémon gratuits dans quelques jours

On vous dit quelles sont les zones et les nouveaux pokémon dans New Pokémon Snap. Je pourrais déjà apprendre Animal Crossing…

La région de Lensis est sur le point de s’étendre. Tout comme s’il s’agissait de champignons, la prochaine mise à jour du jeu fera apparaître de nouvelles zones de nulle part. Et avec eux, nous aurons également de nouveaux pokémon dans New Pokemon Snap. Mieux encore, ce n’est pas un DLC, mais un patch qui ajoutera tout ce contenu gratuitement.

Le jour et l’heure choisis sont le 4 août prochain à 1h du matin. Ce sera tôt le matin, donc soit vous vous couchez tard le 3, soit vous vous levez tôt le 4 puisque ce patch ne sera débloqué qu’à ce moment-là.

En plus des corrections et améliorations apportées au jeu, cette mise à jour New Pokémon Snap comprendra trois nouvelles zones. Chacun avec sa version jour et sa version nuit. Ces zones sont :

Floreo : Chemin caché

Bellus : Rivière Rebos

Voluc: Paramo Solano

Chacun d’eux a un style quelque peu différent puisque, par exemple, dans le Chemin Caché, le Néo-Un deviendra petit, comme dans « Chérie, j’ai rétréci les enfants ». De cette façon, les pokémon apparaîtront comme des géants, ce qui donnera un bonus à nos photos. De son côté, la rivière Rebos traverse des rapides et des canyons et le Páramo Solano est un tantinet toxique… pour ainsi dire.

Bien entendu, les zones ne seront pas disponibles dès le début. Donc, si vous commencez à jouer maintenant, ne soyez pas nerveux si vous ne les avez pas encore. Vous devez remplir certaines conditions pour les déverrouiller.

Les pokémon qui apparaîtront dans ces zones ne seront pas seulement ceux que nous avons vus auparavant. 20 nouveaux pokémon sont également ajoutés mais la liste complète n’a pas été donnée. Oui nous en avons vu quelques-uns, comme Tropius ou Gyarados… mais ceux-ci sont loin d’être la liste complète.