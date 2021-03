Nouveau POCO F3: un haut de gamme à prix réduit avec Snapdragon 870

Le POCO haut de gamme est renouvelé avec un nouveau téléphone: il s’agit du nouveau POCO F3.

Avec le POCO X3 Pro, Xiaomi a dévoilé aujourd’hui une nouvelle édition de la série haut de gamme POCO F. C’est lui PETIT F3, un modèle qui est au-dessus du précédent POCO F3 Pro en ayant quelques spécifications nettement améliorées.

Le PETIT F3 aspire à devenir le nouveau best-seller haut de gamme qui en son temps était le POCO F1. Pour ce faire, il s’appuiera sur l’un des derniers processeurs créés par Qualcomm, et sur de nombreuses autres avancées qui n’étaient pas présentes dans la tranche précédente de la série.

Xiaomi POCO F3, toutes les informations

Xiaomi POCO F3 Caractéristiques Dimensions 163,7 x 76,4 x 7,8 mm d’épaisseur

196 grammes de poids Écran AMOLED E4 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz

Véritable tonalité Processeur Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6/8/12 Go Système opératif MIUI 12 basé sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: 48 MP principal + 13 mégapixels ultra grand angle + 5 mégapixels télémacro

Avant: 20 MP Tambours 4520 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, Wi-Fi 6, Dolby Atmos, Game Turbo 4.0, moteur de vibration linéaire X-Axis

Nouveau look dans le nouveau POCO haut de gamme

L’un des principaux attraits du POCO F3 est son écran. Avec 6,67 pouces de diagonale et un panneau totalement plat, le POCO F3 augmente le niveau lorsque vous entrez un Taux de rafraîchissement de 120 hertz avec la technologie AMOLED E4 et une résolution Full HD + capable d’éclairer jusqu’à un maximum de 1300 nits.

Little affirme d’ailleurs que le Le trou d’écran POCO F3 est le plus petit ils ont créé à ce jour, avec un diamètre de seulement 2,76 millimètres.

POCO prétend qu’il est le meilleur écran qu’ils aient jamais intégré dans un terminal, grâce à des technologies telles que True Color, le capteur d’éclairage 360º ou le système MEMC.

Le Conception du POCO X3 Il se distingue par l’héritage de plusieurs caractéristiques du Redmi K40, comme la position de ses caméras arrière. Cependant, à cette occasion, l’esthétique de l’arrière a été renouvelé pour faire comprendre que nous sommes devant un téléphone POCO, surtout si nous parlons de modèle fini en bleu.

Caméras arrière ils sont trois. Le premier est un Capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un stabilisateur optique. Il est accompagné d’un Capteur de 13 mégapixels avec objectif ultra grand angle, et enfin un Caméra télémacro 5 mégapixels.

Plus de puissance que jamais grâce au Snapdragon 870

Le Snapdragon 870 est le processeur qui donne vie à ce téléphone. C’est une puce basée sur le Snapdragon 865 et qui l’améliore grâce à une augmentation de la puissance de ses cœurs hautes performances.

Il est accompagné d’un GPU Adreno 650, et une Mémoire RAM LPDDR5 jusqu’à 8 Go, avec un Stockage interne UFS 3.1 jusqu’à 256 Go.

Bien sûr, le compatibilité avec les réseaux 5G grâce au modem intégré au processeur. Et en termes de connectivité, le Technologie Wi-Fi 6.

Tout ce qui précède est pris en charge par un Batterie d’une capacité de 4520 mAh qui garantit une autonomie allant jusqu’à deux jours, avec une charge rapide de 33 W grâce à son chargeur inclus dans la boîte.

MIUI 12 C’est la version du logiciel qui donne vie au téléphone **, bien sûr basée sur Android 11.

Prix ​​POCO F3 et où acheter

Le nouveau mobile haut de gamme de Xiaomi peut être acheté via la boutique officielle de l’entreprise, ainsi que via des canaux réguliers tels que Amazone.

Il peut être acheté à deux configurations différentes, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, à un prix de 349 ou 399 euros selon le modèle choisi.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂