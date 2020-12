Nouveau PG: la bande-annonce de Psycho Goreman ressuscite un extraterrestre déchirant le cœur contrôlé par des enfants

RLJE Films et Shudder ont sorti une nouvelle bande-annonce intense pour PG: Psycho Goreman. La séquence tease un croisement entre Escouade de monstres et le Mighty Morphin Power Rangers, ce qui pourrait être la recette d’un grand succès. La comédie d’horreur met en vedette Matthew Ninaber dans le rôle de Psycho Goreman, alias PG, Nita-Josee Hanna, Owen Myre et Adam Brooks. Il a été réalisé et écrit par Steven Kostanski. RJLE se prépare à sortir le film le 22 janvier 2021 dans certaines salles, avec la VOD et le numérique.

Dans PG: Psycho Goreman, les frères et sœurs Mimi et Luke ressuscitent involontairement un ancien seigneur extraterrestre qui a été enseveli sur Terre il y a des millions d’années après une tentative infructueuse de détruire l’univers. Ils surnomment la créature maléfique Psycho Goreman (ou PG pour faire court) et utilisent l’amulette magique qu’ils ont découverte pour le forcer à obéir à leurs caprices enfantins. Il ne faut pas longtemps avant que la réapparition de PG attire l’attention d’amis et d’ennemis intergalactiques de tout le cosmos et qu’une galerie de voyous de combattants extraterrestres converge dans la banlieue d’une petite ville pour se battre pour le destin de la galaxie.

Psycho Goreman est un ancien esclave des Mines de Gigax et un extraterrestre de mauvaise humeur qui a autrefois régné sur la galaxie connue sous le nom d’archiduc des cauchemars grâce à sa possession de la gemme de Praxidike. Finalement vaincu par les croisés templiers, il fut enseveli et enterré sur Terre pendant des milliers d’années. Soudainement, libéré par une petite fille humaine – qui brandit son amulette magique – il est déterminé à récupérer la gemme et à procéder à sa destruction et à sa domination de l’univers.

L’enfance de Steven Kostanski a influencé la création de PG: Psycho Goreman. Il ramène les choses à la fin des années 1980 et au début des années 1990 pour livrer un nouveau type d’histoire, qui semble plaire aux fans de comédie d’horreur du monde entier. Vous pouvez lire ce que le réalisateur a dit sur le développement du prochain film ci-dessous.

« Le concept de base de ‘PG’ est quelque chose que je porte avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne – que serait-ce d’avoir votre propre monstre? En tant qu’enfant, j’étais fasciné par la relation entre John Connor et le T-800 dans Terminator 2 et la façon dont ce gamin relatable pourrait soudainement avoir un méchant dur à cuire comme ami. Je rêverais de passer du temps avec Skeletor, Megatron, Cobra Commander et tous les autres méchants du samedi matin. Ces personnages m’ont toujours plus intéressé que les héros traditionnels. «

Steven Kostanski a ajouté: « J’étais également fasciné par la dynamique qui pouvait être générée entre deux personnages apparemment opposés. » PG: Psycho Goreman se concentre sur deux personnages principaux, « l’un une créature cosmique au pouvoir et au mal immense, l’autre un enfant dont l’innocence délirante lui donne la confiance nécessaire pour affronter un démon aussi terrifiant. Cette relation décrit celle de PG et de Mimi et c’est vraiment le cœur du film. » Bien qu’il y ait beaucoup d’humour dans la dernière bande-annonce, le cœur est également clairement évident.

PG: Psycho Goreman mélange la fantaisie de l’espace lyrique avec la banalité des banlieues, qui vient de l’amour de Steven Kostanski pour les films de genre à petit budget des années 80 et 90. Il cite spécifiquement Maîtres de l’univers et Maître des bêtes 2 comme ses principales influences, « où les contraintes budgétaires ont forcé les cinéastes à placer leurs histoires épiques dans des lieux accessibles du monde réel. Trouver de la comédie dans de tels contrastes peut être davantage observé dans mes efforts pour subvertir l’espace sûr du genre » film pour enfants « avec choquant violence et conséquences dans le monde réel. » Vous pouvez consulter la bande-annonce pour PG: Psycho Goreman ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube RLJE. De plus, une nouvelle affiche a également été publiée, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Sujets: Psycho Goreman