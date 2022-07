Nouveau Need for Speed ​​​​avec de nouveaux graphismes montrés

Le réseau a publié une vidéo montrant le nouveau jeu Need for Speed: Most Wanted, qui a reçu les derniers graphismes et des joueurs incroyables.

La nouvelle vidéo montrait un remake du jeu de course à succès Need for Speed: Most Wanted de l’éditeur Electronic Arts. La vidéo dure presque 2 minutes, pendant lesquelles vous pouvez voir comment le jeu a changé avec de nouveaux graphismes.

Il convient de noter que le remake de Need for Speed ​​: Most Wanted a une interface familière à de nombreux joueurs, mais le jeu lui-même est devenu beaucoup plus attrayant.

Pendant la bande-annonce de démonstration, vous pouvez voir divers endroits, y compris des paysages naturels. Le remake de Need for Speed: Most Wanted à montrer dans la vidéo a été créé sur Unreal Engine 5.

La nouvelle vidéo a été réalisée et mise en ligne par YouTuber TeaserPlay, qui partage souvent des bandes-annonces conceptuelles qu’il a créées pour divers jeux.

La vidéo du jeu Need for Speed ​​: Most Wanted, créé sur Unreal Engine 5, est également une bande-annonce conceptuelle montrant à quoi pourrait ressembler un vrai remake.

Comme d’habitude, le nouveau travail de YouTuber TeaserPlay a été accueilli positivement par les internautes. Les commentateurs ont félicité l’auteur pour avoir continué à améliorer de nombreux projets à succès.

Cependant, les internautes ont demandé au YouTuber de montrer plus de séquences de jeu que de séquences cinématographiques.

L’original Need for Speed: Most Wanted est un jeu de course de 2005, le premier jeu NFS à sortir pour le Xbox console 360. Most Wanted se déroule pendant la journée, contrairement aux jeux Underground.

La police est de retour, devenant un problème très tangible sur les routes de la ville fictive de Rockport.

Most Wanted est souvent comparé aux nouveaux jeux de la série – Carbon, ProStreet et SHIFT.

La presse gaming considère ce jeu comme l’un des meilleurs de la nouvelle génération de NFS ; De plus, Most Wanted est généralement plus vénéré par les joueurs de la série que les autres jeux NFS contemporains.