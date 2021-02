Nouveau Motorola Ibiza avec 6 Go de RAM et Android 11 repéré sur Geekbench

Un nouvel appareil Motorola a été repéré sur le nom de code de liste Geekbench Ibiza avec le numéro de modèle XT2137-2. Le nouvel appareil semble faire partie des trois appareils récemment révélés par Technik News un Allemand portail d’actualités. Le mois dernier, le site Web a révélé les noms de code des trois prochains téléphones Motorola, dont Motorola Nio, Capri et Ibiza.

Le Motorola Nio devrait être alimenté par le Snapdragon 865, tandis que le Capri et Capri Plus devraient devenir un smartphone 4G de milieu de gamme normal. Dernier point mais non le moindre, le Motorola Ibiza devrait être livré avec le chipset 5G Snapdragon 400-series.

Pour en revenir à la liste Gekkbench, le téléphone apparaît sur le site Web fonctionnant sous Android 11 et alimenté par un processeur Octa-core Qualcomm. L’appareil semble avoir 6 Go de RAM, qui devrait être lancé avec le chipset Snapdragon 480, le chipset 5G le moins cher de Qualcomm à ce jour.

La liste Geekbench montre que Motorola Ibiza a obtenu 2 466 points lors du test monocœur et 6 223 points lors du test multicœur.