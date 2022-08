Nouveau Motorola Edge (2022) : écran OLED 144 hertz, appareil photo 50 MP et recharge sans fil

in

Le Motorola Edge 2022 dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 1050, avec une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W et Android 12 comme système d’exploitation.

Un an tout juste après le lancement du Motorola Edge 2021, le constructeur américain appartenant à Lenovo vient de dévoiler son successeur aux Etats-Unis, un Motorola Edge 2022 qui arrive pour s’affronter face à face avec des marques comme Samsung ou Xiaomi dans le milieu de gamme.

Le Motorola Edge 2022 est un terminal qui se distingue par être équipé de un écran OLED de 144 hertz, un appareil photo principal de 50 mégapixels et une grande batterie avec chargement sans fil de 15 W.

Motorola Edge 2022 : toutes les infos

Motorola Edge 2022 spécifications Dimensions 160,86 x 74,24 x 7,99 mm Lester 170 grammes Filtrer OLED FullHD+ de 6,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz Processeur MediaTek Dimension 1050 RAM 8 Go Système opératif androïde 12 Stockage 256 Go appareils photo Arrière: 50MP (principal) ƒ/1.8, OIS ; 13MP (ultra grand angle + macro) ƒ/1,5 ; 2MP (capteur de profondeur)

Frontale : 32MP f/2.45 Tambours 5000mAh

Charge rapide 30W

Charge sans fil 15W

Charge inversée 5W Les autres 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, IP52, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, haut-parleurs stéréo

Le Motorola Edge 2022 hérite du design de son prédécesseur, mais comprend une série de changements importants au niveau matériel. Le premier d’entre eux est que le nouveau terminal Motorola est équipé de un écran OLED qui conserve le reste des fonctionnalités du panneau Motorola Edge 2021 : 6,6 pouces, résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

L’autre grande nouveauté du Motorola Edge 2022 se trouve dans son processeur, puisqu’il s’agit du premier terminal du marché à disposer du nouveau MediaTek Dimension 1050un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, Motorola prend un peu de recul par rapport à la génération précédente, puisqu’il réduit la résolution du capteur principal des 108 mégapixels de son prédécesseur aux 50 mégapixels du modèle actuel. Cette caméra principale est bien soutenue par un Capteur ultra grand angle de 13 mégapixels qui agit comme un macro capteur et pour un Capteur de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Concernant la caméra frontale, le Motorola Edge 2022 mise sur un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2,45.

Sans aucun doute, un autre des points forts de ce nouveau terminal de la firme américaine est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, une charge sans fil de 15 W et une charge inversée de 5 W.

Le Motorola Edge 2022 ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il a 5G, Double SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFCUSB Type-C, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran, protection IP52 et haut-parleurs stéréo.

Motorola S30 Pro et X30 Pro : jusqu’à 200 mégapixels et une puissance extrême dans les nouvelles bêtes de Motorola

Au niveau logiciel, le Motorola Edge 2022 a une version d’Android 12 pratiquement stockavec très peu de personnalisations de la marque.

Motorola Edge 2022 : disponibilité et prix

Le Motorola Edge 2022 sera mis en vente aux États-Unis dans les prochaines semaines en une seule couleur, Mineral Grey, et en une seule configuration de mémoire, 8+256 Gopour un prix promotionnel de 499,99 €, environ 497 euros pour changer. Après cette période promotionnelle, le Motorola Edge 2022 coûtera 599,99 €, environ 596 euros pour changer.

