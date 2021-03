Nouveau Mortal Kombat Funko Pop! Les jouets de cinéma incluent le Sub-Zero Glow-in-the-Dark

En avril, HBO Max et Warner Bros feront leurs débuts, peut-être, le film d’action le plus attendu de l’année. Les fans du monde entier ne peuvent pas attendre la sortie de Combat mortel, qui arrive simultanément sur les écrans de streaming et de théâtre juste à temps pour les vacances de printemps. Pour célébrer l’adaptation tant attendue du jeu vidéo, Funko a dévoilé une série de nouveaux Combat mortel Pops! basé sur les nouveaux looks mis à jour des personnages dans le film. Inclus dans la première gamme est un Sub-Zero exclusif qui brille dans le noir que vous ne pouvez obtenir que chez Entertainment Earth.

Créez votre propre face à face avec Mortal Kombat avec le nouveau Pop! Jeux: Mortal Kombat. Évitez un coup critique, précommandez maintenant pour l’ajouter à votre collection MK. Ne manquez pas Mortal Kombat dans les salles et en streaming exclusivement sur HBO Max le 16 avril! ➡https: //t.co/WSUqqQLXZ2#MortalKombatMovie#Funkopic.twitter.com/4XQrNoANNf – Funko (@OriginalFunko) 18 mars 2021

Ce printemps, un mystérieux tournoi intergalactique d’arts martiaux anciens illuminera l’écran. Le moine Shaolin Liu Kang, de la Terre, est invité en tant que compétiteur et doit affronter de nombreux ennemis mortels. Curieusement, un Liu Kang Funko Pop! n’a pas encore été annoncé, mais nous pourrons peut-être le voir dans la deuxième vague.

Alors, qui est dans le premier Funko Pop! gamme pour Combat mortel? Nous obtenons, sans doute, les deux personnages les plus populaires de l’ensemble Combat mortel la franchise. Et au lieu de nous donner certains des personnages manquants, nous obtenons également des variantes pour Sub-Zero et Scorpion. En plus de la version exclusive Glow-In-The-Dark chez Entertainment Earth, les détaillants généralistes recevront un ajout de base de Sub-Zero, masqué avec une arme à la main. Il existe trois versions de Scorpion. La figurine de base est masquée, la Limited Chase Edition est démasquée et Walmart propose un Scorpion Pop accroupi exclusif! venir dans ses îles jouets cet été.

Il y a eu plusieurs Funko Pop! Combat mortel sorties pour le jeu vidéo, mais ce sont les premiers personnages de films à arriver. Avec Sub-Zero et Scorpion, les collectionneurs de Funko pourraient également aimer mettre la main sur le nouveau personnage controversé Cole Young et l’emblématique Sonya Blade. Vous pouvez précommander certains de ces jouets chez Walmart dès maintenant.

Bien qu’aucune date fixe n’ait été annoncée pour le vinyle Combat mortel les chiffres de redémarrage, il est à noter qu’ils infiltreront les îles jouets et les détaillants en ligne à partir de juin. Ce qui peut décevoir certains fans, car cela survient quelques mois après la date de sortie du film le 16 avril.

Dans Combat mortel, Le combattant MMA Cole Young, habitué à se battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque.

Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer son arcane – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais pour arrêter Outworld une fois pour toutes? Vous pouvez jeter un œil aux nouveaux Funko Pops! pour Combat mortel directement de la société de jouets elle-même.

