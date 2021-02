Nouveau Mitsubishi Outlander. tout ce que tu as besoin de savoir

Initialement destiné au marché nord-américain (où il arrive en avril), le nouveau Mitsubishi Outlander a finalement été révélé, avec la présentation sur Amazon Live (une première dans l’industrie automobile).

Evidemment inspiré du prototype Engelberg Tourer PHEV dévoilé au Salon de Genève 2019, le nouvel Outlander partage la plateforme avec le Nissan Rogue (alias le futur X-Trail), étant le premier modèle Mitsubishi développé sous l’égide de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Par rapport à son prédécesseur, l’Outlander est 51 mm plus large et a un empattement plus long (de 2 670 m à 2 706 m). Quant aux dimensions générales, l’Outlander mesure 4,71 m de longueur, 1,862 m de largeur et 1,748 m de hauteur.

Sept lieux et plus de technologie

Comme le Nissan Rogue avec lequel il partage la plate-forme, le Mitsubishi Outlander dispose de sept sièges, qui sont proposés de série.

Selon Mitsubishi, l’intérieur de l’Outlander a fait l’objet d’une attention particulière de la part des designers, tant en termes d’apparence que de qualité des matériaux et d’assemblage.

Indéniablement plus moderne que l’intérieur de son prédécesseur, le nouvel Outlander se présente avec un tableau de bord numérique de 12,3 ”et un écran central de 9” compatible avec les systèmes sans fil Android Auto et Apple CarPlay.

Toujours à l’intérieur, il convient de mentionner l’abondance d’entrées USB et USB-C et, à travers les versions, d’équipements tels que le Affichage tête haute ou le système audio Bose. Des équipements comme le régulateur de vitesse assistant adaptatif ou de maintenance dans la voie.

Un seul moteur… pour l’instant

Bien qu’il soit plus que certain que le nouvel Outlander comportera une variante hybride brancher, le SUV japonais s’est révélé, pour l’instant, avec un seul moteur, un 2,5 l d’essence atmosphérique, déjà utilisé par plusieurs propositions Nissan.

Couplé à une boîte CVT, ce moteur délivre 184 ch à 6000 tr / min et 245 Nm à 3600 tr / min, transmettant la puissance aux roues avant ou aux quatre roues uniquement via le système «Super All-Wheel Control 4WD» spécifique de Mitsubishi.

Quand il arrivera en Europe, le nouveau Mitsubishi Outlander devrait émerger comme un hybride brancher, moteur du succès commercial du SUV japonais sur le «vieux continent» – il fut, pendant plusieurs années, l’hybride brancher Best-seller.