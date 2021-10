Nouveau MacBook Pro avec M1X : lancement probablement en octobre

Après l’iPhone 13, l’Apple Watch 7 et l’iPad mini 6, la prochaine grande première pourrait bientôt avoir lieu à Cupertino. Un initié rapporte que le MacBook Pro avec la puce M1X sera présenté plus tard ce mois-ci.

Des informations sur la prochaine génération de MacBook Pro circulaient déjà au premier semestre. Lors de l’événement iPhone en septembre, cependant, il n’y a eu aucune annonce officielle. Maintenant, cependant, l’initié de l’industrie Mark Gurman rapporte dans un rapport pour Bloomberg (via 9to5mac) que le nouveau MacBook est sur le point de sortir.

MacBook Pro avec puce MX1 et écran XDR

Selon les sources de Gurman, le nouveau processeur Apple MX1 sera dévoilé plus tard cette année et sera introduit dans le prochain MacBook Pro. La prochaine génération de Mac mini bénéficiera également de la nouvelle puce, mais on ne sait toujours pas quand. De plus, de nouveaux processeurs pour les modèles Mac Pro, MacBook Air, iMac et MacBook Pro d’entrée de gamme sont en préparation. Selon Gurman, il faudra un certain temps avant que ces puces ne soient prêtes.

L’initié de l’industrie s’attend à ce que le MacBook Pro M1X soit présenté ce mois-ci, car Apple a toujours présenté de nouveaux ordinateurs portables entre octobre et novembre dans le passé. Outre le nouveau cœur de calcul, le prochain MacBook Pro aura probablement également un écran XDR. De plus, Apple va vraisemblablement dire adieu à la barre tactile et redessiner le boîtier de l’ordinateur portable. Si Gurman a raison, nous verrons dans quelques semaines si le moulin à rumeurs a cette fois encore fourni des informations correctes.