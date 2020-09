Nouveau MacBook 12 pouces, probablement le premier appareil Apple doté d’un processeur ARM

Apple pourrait lancer un nouveau MacBook 12 pouces avec le processeur Apple Silicon d’ici la fin de l’année. Ce serait le premier appareil avec la puce présenté à la conférence des développeurs de la WWDC en juin. Les informations de la chaîne d’approvisionnement révèlent des détails supplémentaires.

Le premier MacBook basé sur ARM d’Apple aura un processeur A14X, nommé “Tonga”. Le «A» dans le nom fait référence aux processeurs au silicium Apple prévus, qui seront également installés dans la nouvelle génération d’iPad Pro. Le journal chinois “The China Times” fournit plus d’informations sur le futur MacBook 12 pouces via MacRumors. Les nouvelles puces iPhone et Mac sont répertoriées sur une photo de l’équipe éditoriale. Le journal fait référence à des informations au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

ARM MacBook pèse moins de 1 kilogramme

Selon les informateurs, la société mettra en production le nouveau MacBook au quatrième trimestre. Il pourrait avoir plusieurs ports USB-C et peser moins d’un kilogramme. La raison du faible poids est apparemment une petite batterie, ce qui est suffisant en raison de la faible consommation d’énergie du processeur ARM. Pourtant, le MacBook aurait duré 15 à 20 heures.

Lors de la dernière conférence des développeurs WWDC d’Apple en juin, la société a annoncé que tous les futurs appareils Mac recevront de nouveaux processeurs au cours des deux prochaines années. Le fabricant des processeurs x86 d’Intel passe aux processeurs au silicium Apple basés sur ARM. Selon Bloomberg, Apple travaille actuellement sur au moins trois puces ARM Mac – dont l’une est maintenant apparemment prête et sera installée dans le prochain MacBook 12 pouces.

Probablement un nouvel ARM-iMac en gestation

Le rapport chinois indique également qu’Apple introduira un iMac avec le nouveau processeur au silicium l’année prochaine. Il devrait être plus puissant et arriver sur le marché avec une unité graphique spéciale qui remplace les cartes graphiques AMD qui ont été installées jusqu’à présent. D’autres informations ne sont pas encore connues.