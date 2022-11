Nouveau look et détails de Spider-Man: Across the Spider-Verse

images sony

Deux des responsables de Spider-Man : Across the Spider-Verse ont parlé des aspects techniques du film, mais nous avons également une nouvelle image officielle.

© Sony ImagesNouveau look et détails pour Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse C’est la suite du premier film. Dans le Spider-Verse, qui a été un succès complet après sa première en 2018 et a réussi à remporter l’Oscar du meilleur film d’animation. Pour cette raison, une deuxième partie est en cours d’élaboration qui maintient les fans dans l’attente, car il y a plusieurs rumeurs sur ce qui peut se passer dans son intrigue et nous pourrions avoir des contacts avec l’univers cinématographique Marvel, poursuivant la relation avec Sony Pictures. En attendant, de nouveaux détails arrivent et même un look officiel.

Joaquim Dos Santos et Kemp Powers formera le duo de réalisateurs qui sera à l’origine de cette production écrite par David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller. Un mois seulement après la première du premier film, les premiers travaux de ce nouveau projet ont commencé, réunissant à nouveau milles morales (Shameik Moore) et Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). Dans le casting des voix, nous aurons également Jake Johnson (Peter B. Parker), Issa Rae (Jessica Drew), Oscar Isaac (Miguel O’Hara), Takuya Yamashiro et Daniel Kaluuya, dans des rôles inconnus.

+ Nouvelle photo et détails de Across the Spider-Verse

Dans le Spider-Verse avait réussi en 2018 à captiver le public avec une animation étonnante qui mélangeait différents styles, fréquences d’images et textures comme des bandes dessinées, alors maintenant, ils vont doubler la mise. « Le premier film avait un style d’animation qui domine le film. Ce film en a six au total »a marqué le producteur Phil Seigneur en conversation avec Revue Empire. Ils nous ont aussi laissé ce nouveau look !

« Nous prenons donc ces outils, ajoutons tout ce que nous avons appris dans The Mitchells Vs. The Machines, puis les développons encore plus pour répondre à l’ambition de ce film. Ce qui est surprenant à chaque fois que vous entrez dans un nouvel environnement, et s’assure également le style du film reflète l’histoire et que l’imagerie est guidée par le sentiment, par opposition à un projet artistique intello. Ce qu’il est aussi, d’ailleurs ! »il a pointé Seigneur.

Un voyage épique à travers diverses réalités et Christophe Miller l’avance : « Les deux que vous avez vus dans la bande-annonce étaient ce qu’on appelle Earth-50101, que nous appelons ‘Mumbattan’, qui est basé sur un style de bande dessinée indien, et New York du monde de Spider-Man 2099 ». Enfin, il a ajouté: « C’est basé sur des illustrations de style Syd Mead de ce que pourrait être l’avenir. Il y a aussi le monde de Gwen, qui est Earth-65. Et c’était un style de lavage à l’aquarelle qui rappelait ses couvertures de bandes dessinées. ». La date de sortie est prévue pour 2 juin 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂