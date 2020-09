Nouveau logo et approche de «Conçu pour Xbox»

Microsoft et sa division Xbox travaillent d’arrache-pied sur la compatibilité entre leurs systèmes. Un élément fondamental de votre stratégie pour votre nouvelle console, Xbox Series X, qui sera non seulement compatible avec les jeux, mais également avec tous les accessoires Xbox One. De plus, la nouvelle manette Xbox peut également être utilisée à la fois sur PC et sur la console Xbox actuelle. Une idée que Microsoft souhaite valoriser au maximum, qui l’a conduit à repenser le programme Designed for Xbox.

Il s’agit d’un programme par lequel plusieurs entreprises lancent différents périphériques conçus et créés pour Xbox One. Une initiative qui a été un succès dans cette génération de consoles, mais qui fera un bond en avant avec la Xbox Series X.

Conçu pour Xbox, nouveau programme de compatibilité système complet

La raison principale est que Microsoft a repensé le programme, avec un nouveau logo et la possibilité que toute entreprise qui crée un périphérique pour la console le rende compatible avec tous les systèmes. Autrement dit, si Logitech crée des casques spéciaux pour les consoles, ceux-ci seront entièrement compatibles avec la Xbox Series X, la famille de consoles Xbox One et le PC.

Ce nouveau logo, qui suit la ligne de l’Optimized for Series X, peut être trouvé sur les boîtes de tout produit des plus de 34 entreprises qui collaborent dans le cadre de ce programme. Parmi eux, nous trouvons certains d’une grande renommée dans le monde du jeu, comme mentionné par Loogitech, ou Nacon, Horizon, SCUF Gaming, 8BitDo, Corsair et Bang & Olyfsen parmi beaucoup d’autres.

Conçu pour Xbox, il évolue, s’adapte et suit la tendance de la marque, tout en dédiant tout pour rassembler n’importe quel appareil sous le même écosystème et le rendre compatible avec le système dans lequel vous jouez.