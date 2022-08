Nouveau lien Insta360 : l’une des webcams 4K les plus avancées du marché est désormais officielle

in

Si vous cherchez une nouvelle webcam, jetez un œil à Insta360 Link, une caméra 4K parfaite pour vos appels vidéo

Insta360 est devenue l’une des entreprises les plus réputées ces dernières années dans le domaine de image focalisé, spécialisé principalement dans caméras d’action et professionnelles. Désormais, la marque a décidé de pénétrer un segment en plein essor grâce à l’augmentation du nombre de télétravailleurs : celui avec les webcams.

Le nouveau Insta360 Link est la première webcam de la marque, et comment pourrait-il en être autrement, hérite de certaines des caractéristiques les plus importantes du reste des caméras qui composent le catalogue de l’entreprise, y compris la stabilisation de type cardan ou les systèmes d’IA qui promettent de fournir un qualité d’image supérieure.

Lien Insta360, toutes les informations

Lien Insta360 Caractéristique Dimensions 69 × 41 × 45 mm

106 grammes résolution vidéo [email protected]/25/30fps, [email protected]/25/30/50/60fps, [email protected]/25/30/50/60fps Format d’encodage vidéo H.264 (toutes résolutions et fréquences d’images), MJPEG ([email protected]/25fps, 1080p toutes les fréquences d’images, 720p toutes les fréquences d’images) ISO 100-3200 vitesse d’obturation 1/8000-1/30s Capteur 1/2″ Ouverture f/1.8 Distance focale équivalente 35 mm 26mm modes Portrait, Tableau blanc, DeskView, Aérien Zoom Numérique, jusqu’à 4x autres fonctions HDR

Suivi de l’IA

Clip intégré pour le montage sur PC

Connexion USB 2.0

bouton tactile

Le lien Insta360 est un webcam au format compactqui malgré sa petite taille intègre un Capteur 1/2″ capable de capturer des images en résolution 4K. La vidéo capturée par la caméra atteint une fréquence d’images de 30 FPS à une résolution 4K et est compatible avec Mode HDR.

Depuis l’application Link Controller, il est également possible de modifier la résolution et le débit cadres par seconde. L’utilisateur a également la possibilité de modifier des paramètres tels que la luminosité, l’exposition ou la balance des blancs.

Il est équipé d’un système de stabilisation cardan à trois axeset grâce à des algorithmes basés sur l’IA, l’appareil photo est capable de garder le sujet net à tout moment. Ceci, ajouté au système mise au point automatique à détection de phasegarantit que les images ne sont pas floues et que les mouvements sont fluides.

Le lien Insta360 a été créé pour répondre aux besoins de tous les types d’utilisateurs. Pour ce faire, il intègre divers modes de fonctionnement selon le type d’utilisation que vous souhaitez lui donner :

Mode tableau blanc — Met en surbrillance une zone de tableau blanc désignée pour donner aux étudiants ou aux participants à la réunion une vue beaucoup plus claire.

— Met en surbrillance une zone de tableau blanc désignée pour donner aux étudiants ou aux participants à la réunion une vue beaucoup plus claire. Mode portrait – Diffusion en direct avec une vue non recadrée de 9:16 pour une visualisation mobile optimale et une meilleure qualité d’image.

– Diffusion en direct avec une vue non recadrée de 9:16 pour une visualisation mobile optimale et une meilleure qualité d’image. Mode aérien– Capturez des vues de haut en bas parfaitement horizontales avec Link monté sur un support de table, parfait pour déballer un produit ou présenter un design.Mode de confidentialité: Lorsqu’un appel est terminé, l’objectif de Link pointe automatiquement vers le bas après 10 secondes d’inactivité pour préserver la confidentialité.

Lien Insta360 sera disponible à l’achat à partir du 2 août 2022 via Insta360.com et via certains revendeurs agréés.

Son prix officiel est de 369,99 euros, et comprend la webcam, 4 marqueurs de reconnaissance de tableau blanc réutilisables, un câble USB-C et un adaptateur USB-C vers A inclus dans la boîte. Le soutien

Achetez le lien Insta360

