Nouveau jeu Tony Hawk à venir, déclare le batteur de CKY

Kenwood Batteur KENWOOD HMP34.A0WH

Réussissez toutes vos pâtisseries et préparations culinaires avec le Batteur Kenwood HMP34.A0WH. Avec son bol rotatif et ses fouets et pétrins en inox, il vous aidera dans la préparation de multiples recettes sans effort. Un batteur multifonctions Avec son bol rotatif, le batteur Kenwood assure une répartition parfaite des ingrédients disposés pour un résultat rapide et homogène. Battre des blancs en neige, pétrir une pâte, émulsionner une mayonnaise ou toute autre préparation, ce batteur peut tout faire, même pour de gros volumes grâce à son bol de 3,4 litres. Disposant de 5 vitesses et d'une fonction turbo, le Batteur Kenwood HMP34.A0WH s'adapte à toutes les recettes. Avec lui, vous pouvez réussir n'importe quelle pâtisserie sans effort. Disposez les ingrédients dans son bol et il se charge du reste pour vous offrir un résultat parfaitement homogène. Pratique à utiliser au quotidienPour facilité le nettoyage, et pour que ce soit encore plus pratique et rapide pour vous de le laver, son bol, ses fouets et pétrins passent au lave-vaisselle. Retirez facilement les fouets ou pétrins après utilisation grâce à la fonction éjection du batteur Kenwood. Conçus en acier inoxydable, ces derniers disposent d'une longue durée de vie. Préparez toutes vos recettes préférées en famille avec cet appareil facile à utiliser par tout le monde. De quoi vivre de bons moments complices avec vos enfants.