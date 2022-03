Nouveau jeu The Witcher en développement par CD Projekt RED et Epic Games

Le producteur CD Project RED a annoncé que le prochain opus du jeu vidéo »Le sorceleur » est déjà en développement. À travers le blog officiel de la page « The Witcher », l’information a été publiée avec une nouvelle image d’art conceptuel où l’on peut voir un médaillon du Witcher couvert de neige, avec ses yeux rougeoyants, avec la phrase » un nouveau saga commence » et avec le logo »The Witcher » ci-dessous.

C’était en 2020 lorsque CD Projekt RED a confirmé qu’il reviendrait dans la saga The Witcher après avoir terminé le processus de développement de »Cyberpunk 2077 »donc cette annonce est les premiers détails de ce nouveau projet.

La publication confirme également que, pour la réalisation de cet opus, ils cesseront d’utiliser leur moteur graphique REDengine, présent dans leurs jeux vidéo depuis » The Witcher 2: Assassins of Kings » en 2011. Désormais, la société de production utilisera Moteur irréel 5entamant sa collaboration stratégique avec le développeur Jeux épiques.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Fortnite ajoute Docteur Strange et le Maraudeur dans son Chapitre 3.







»Il couvre non seulement les licences, mais aussi le développement technique de l’Unreal Engine 5, ainsi que les éventuelles futures versions de l’Unreal Engine, le cas échéant. Nous collaborerons étroitement avec les développeurs d’Epic Games dans le but principal d’aider à adapter le moteur pour des expériences en monde ouvert », peut-on lire dans la publication officielle.

Même avec cet accord entre CD Projekt RED et Epic Games, l’équipe « The Witcher » a assuré qu’il n’y aura pas d’exclusivité pour la plateforme de jeu. Magasin de jeux épiquesdéclarant qu’ils ne prévoyaient pas de rendre le jeu exclusif à une seule boutique en ligne.

Le fondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweneyétait enthousiasmé par cette nouvelle collaboration en déclarant : « Nous sommes profondément honorés d’avoir l’opportunité de nous associer à CD Projekt RED pour repousser ensemble les limites de la narration interactive et du gameplay, et cet effort profitera à la communauté des développeurs pour les années à venir. » « .

Vous pourriez également être intéressé par : Tekken : Bloodline, nouvel anime du jeu de combat pour Netflix.







Cependant, il n’y a que des informations selon lesquelles le prochain épisode sera le début d’une nouvelle saga de franchise, laissant de côté l’histoire du démoniste Geralt of Rivia, pour laquelle ce sera une toute nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste.

Le dernier jeu » The Witcher » de CD Projekt RED était » The Witcher 3: Wild Hunt » de 2015, qui a été universellement acclamé et a remporté plusieurs prix du jeu de l’année. La franchise a également connu une montée en popularité après la série. »Le sorceleur » à partir de Netflix Protagonisée par Henry Cavillqui a actuellement deux saisons avec une troisième en production.