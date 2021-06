Nouveau jeu Mana en développement pour consoles

Mastermind, Jeu de societe, Jeu de plateau de type strategie, Version francaise

Jeu de société Mastermind : jeu de réflexion et de stratégie passionnant pour enfants ou pour s'amuser en famille. A l’aide des billes de couleur essaye de décoder la séquence de ton adversaire avec différentes compositions. Cumule les points et trouve le plus rapidement possible la combinaison secrète. Le joueur qui aura le plus de points gagne la partie ! 2 joueurs et plus Règles simples à comprendre pour des heures de jeux. Âge recommandé : à partir de 8 ans