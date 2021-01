Nouveau jeu « Indiana Jones » annoncé par Bethesda

Bethesda et Jeux de machine travaillent sur un jeu de Indiana Jones selon un teaser publié mardi.

Une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux a montré un bureau rempli de toutes sortes de journaux et d’outils d’exploration et des enregistrements de ces voyages avant de terminer par une photo des éléments emblématiques et clés des personnages de Indiana Jones: son fouet et son chapeau.

Aucun autre détail sur une date de sortie n’a été fourni dans la bande-annonce, mais une déclaration Suivi Bethesda Il a indiqué qu’il faudra un certain temps avant que d’autres informations ne soient révélées.

Vous pouvez voir la première bande-annonce du jeu de Indiana Jones ci-dessous, comme partagé par Compte Twitter officiel de Bethesda. Cela ne dure que 30 secondes environ, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour exciter les fans d’Indiana Jones à propos du nouveau jeu.

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en développement depuis notre studio, @MachineGames, et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec @LucasfilmGames. Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous sommes très heureux de partager les nouvelles d’aujourd’hui! – Bethesda (@bethesda)

12 janvier 2021





S’il y avait un doute sur ce qu’était la bande-annonce auparavant, les notes du marque déposée à la fin de la bande-annonce mentionner spécifiquement Indiana Jones, aussi bien que Lucasfilm et Machine Games.

Bethesda a suivi son teaser immédiatement après pour partager plus de détails. Confirmé que Todd Howard de Bethesda serait le producteur exécutif du jeu avec Jeux de machine développer le titre. Machine Games est connu pour son travail sur « Wolfenstein: le nouvel ordre ».