Nouveau jeu Gearbox révélé prévu pour le Summer Game Fest: Kickoff Live

Summer Game Fest : Kickoff Live va littéralement démarrer une série de vitrines et d’événements numériques plus tard cette semaine, et l’animateur Geoff Keighley a révélé la première annonce à laquelle nous pouvons nous attendre de sa propre émission. Ce sera un tout nouveau jeu du développeur de Borderlands Gearbox Software, et si une fuite récente doit se produire, ce sera probablement un spin-off de la série principale axée sur Tiny Tina. Keighley a taquiné l’annonce sur Twitter, mais c’est à peu près tout ce qu’il est allé.

La fuite en question a déclaré que l’éditeur 2K Games avait un spin-off de Borderlands appelé Wonderlands en préparation aux côtés d’un jeu XCOM sur le thème des personnages Marvel. Le premier, au moins, semble en effet réel maintenant que Keighley a taquiné la révélation du Summer Games Fest: Kickoff Live. Pour rappel, l’événement numérique a lieu ce jeudi à 19h BST / 11h PDT / 14h EDT et vous pourrez l’attraper ici sur Push Square. Pour plus d’informations, consultez notre Calendrier E3 2021 via le lien.

