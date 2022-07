Nouveau jeu « Alien », Nintendo achète un studio de cinéma, etc.

Studio Survios a confirmé que les rumeurs concernant son travail sur un jeu d’horreur à action unique basé sur Aliens sont vraies.

Cette information indique que les développeurs travaillent sur le projet en collaboration avec 20 Centuries Games et qu’il sortira sur PC, consoles et VR.

Et ils promettent de raconter d’autres détails dans une semaine, lors d’une présentation à l’occasion du Comic-Con de San Diego.

Si Final Fantasy 16 était dans le monde ouvert, il aurait été en développement pendant 15 ans, très sérieusement. Il ne semble pas que le producteur du jeu, Naoki Yoshida, plaisantait.

Selon lui, son objectif est de montrer l’histoire d’un grand héros sauvant le monde. Il veut des invocations épiques qui détruisent une carte entière.

Il veut créer le jeu le plus tôt possible et ne pas le sortir au coup par coup. Il est impossible de créer une histoire épique dans un monde ouvert dans un délai raisonnable. C’est ce que dit Yoshida.

Nintendo a pris la production de films au sérieux et a donc décidé d’acquérir le studio de cinéma Dynamo Pictures.

La société avait déjà collaboré avec ces mêmes cinéastes sur des projets tels que Picmin Short Movies et Metroid Other M, ils savaient donc probablement qui ils achetaient.

Le présage folklorique dans de tels cas indique qu’il faut s’attendre à plus de nouveaux films de jeux vidéo.

Santa Barbara autour de Skate s’est enfin terminé par une annonce prévisible. Si quelqu’un n’est pas au courant, alors l’autre jour, l’un des testeurs a divulgué la version du jeu en libre accès.

Le testeur a été banni, et Electronic Arts a tenté en vain d’annuler la fuite. Elle a persuadé les gens « de ne pas y jouer quand ça ne marchait pas ».

Et maintenant, Full Circle a annoncé qu’ils travaillaient sur la quatrième partie de la série, qui (une partie de) s’appelle simplement Skate. Parce qu’elle est libre de jouer et qu’elle a fait don, cela n’affecte rien, bien sûr…

Rappelons que Skate est une série de jeux sur le skateboard, et le troisième volet précédent est sorti en 2010.