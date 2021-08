Fraîchement frappé « Jeopardy! » L’animateur Mike Richards s’est excusé mercredi soir pour les commentaires sexistes qu’il a faits il y a des années sur un podcast.

Richards, qui a animé le podcast « The Randumb Show » de 2013 à 2014, a déclaré dans un communiqué que le podcast était « destiné à être une série de conversations irrévérencieuses entre des amis de longue date qui avaient l’habitude de plaisanter ».

« Même avec le temps, il est plus que clair que mes tentatives d’humour et de provocation n’étaient pas acceptables, et j’ai supprimé les épisodes », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Mes responsabilités aujourd’hui en tant que père, mari et personnalité publique qui parle à de nombreuses personnes à travers mon rôle à la télévision signifient que j’ai des obligations substantielles et sérieuses en tant que modèle, et j’ai l’intention de les honorer. »

Le média en ligne The Ringer a passé en revue les 41 épisodes du podcast «The Randumb Show» – qui auraient été chargés de commentaires sexistes sur le corps et les vêtements des femmes – avant que les enregistrements ne soient mis hors ligne mardi. NBC News n’a pas écouté les enregistrements originaux.

Richards a déclaré qu’il était « humiliant de faire face à un moment terriblement embarrassant d’erreur de jugement, d’imprudence et d’insensibilité d’il y a près d’une décennie. Avec le recul, il n’y a bien sûr aucune excuse pour les commentaires que j’ai faits sur ce podcast et je suis profondément désolé.

Le podcast mettait également en vedette l’ancienne assistante de Richards, Beth Triffon, et parfois Jen Bisgrove, la productrice du podcast et l’assistante de Richards à l’époque. Il a été commercialisé comme un aperçu de « The Price Is Right » et « Let’s Make a Deal », dont il était le producteur exécutif.

The Ringer a qualifié le podcast de «roue libre, sautant entre les actualités de la culture pop, les programmations télévisées à venir et les derniers événements de Price. De nombreux (épisodes) ont un côté bavard, Richards ayant tendance à devenir paillard et parfois vulgaire.

Mike Richards sur le tournage de « Jeopardy! » CAROL KAELSON / Sony Pictures Entertainment

Dans un exemple du 4 septembre 2014, à la suite du piratage de photos iCloud de nombreuses célébrités féminines, Richards aurait demandé à son assistant et co-hôte s’ils avaient déjà pris des photos nues.

« Quand sa co-animatrice a dit qu’elle avait parfois pris des photos d’elle quand elle pensait qu’elle était mignonne, Richards a répondu: » Comme des photos de fous? Qu’est-ce qu’on regarde ?’ », a rapporté The Ringer. «Plus tard, il a demandé à passer par son téléphone; quand elle a refusé de partager une image avec lui, il a demandé si c’était « de (ses) fous ».

Dans un épisode ultérieur, selon le point de vente, Richards a déclaré que les maillots de bain une pièce rendaient les femmes « maladroites et en surpoids ».

À d’autres moments, il s’est moqué de l’apparence de Triffon et l’a qualifiée de « terme péjoratif pour les petites gens, un mot qu’il utilise également pour décrire l’actrice Kristin Chenoweth », a rapporté The Ringer, ajoutant qu’il avait également fait « des commentaires désobligeants sur la situation économique de Triffon ».

À un moment donné, Triffon a expliqué qu’elle avait droit à 389 € par semaine en allocations de chômage après avoir perdu son emploi.

« Le côté dangereux du crack que vous venez de prendre, c’est que tout le monde n’est pas comme vous. Mais tout le monde peut percevoir le chômage, c’est pourquoi nous avons tant de personnes au chômage en ce moment. C’est pourquoi nous avons tant de gens sur les bons d’alimentation. Parce que si vous aviez le chômage et les bons d’alimentation ? Vous seriez comme, ‘Bon Dieu, je fais-.’ Tu sais ce que je dis? » Richards lui aurait dit. « Vous vous sentez sale ? Sérieusement, et je n’essaie pas d’être méchant. Vous vous sentez un peu sale ?

Deux mois plus tard, selon The Ringer, Triffon a déclaré dans une autre émission qu’elle avait donné un dollar à une femme sans logement et qu’ils avaient eu l’échange suivant :

Richard: Oh mon Dieu. Vous perpétuez le cercle. … Si vous donnez de l’argent qui vous a été donné par le gouvernement, c’est le cercle sans vie.

Triffon: Non, Mike, c’était juste un dollar.

Richard: C’est le son de l’Amérique qui descend aux toilettes.

Triffon: Je pensais qu’elle en avait besoin !

Richard: Elle ne te l’a même pas demandé.

Triffon: Pour qu’elle puisse prendre du café ou de la nourriture !

Richard: Ou du crack ! Ou de la méthamphétamine !

Richards, qui a été nommé le nouveau « Jeopardy! » hôte plus tôt ce mois-ci, a déjà été impliqué dans deux poursuites pour discrimination.

L’une a été déposée par Brandi Cochran, une ancienne mannequin de « The Price is Right », qui a déclaré qu’elle avait été licenciée après être tombée enceinte. La poursuite, déposée en mars 2010, énumérait les défendeurs comme CBS Corporation, CBS Television Network, Fremantle Media et « The Price is Right ».

Richards ne figurait pas sur la liste des accusés, mais a été accusée d’avoir traité Cochran différemment après avoir annoncé qu’elle était enceinte fin 2008. L’affaire a été jugée et un jury a accordé à Cochran plus de 8 millions de dollars.

Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles l’a ensuite infirmé et Cochran et les accusés se sont installés en dehors du tribunal, selon des documents.

En 2011, Lanisha Cole, un autre mannequin « Price is Right », a déposé une plainte. Richards faisait partie des accusés nommés. Cependant, il a ensuite été abandonné en tant que défendeur et la poursuite a été réglée en 2013, selon The Daily Beast.

Dans une note récente à « Jeopardy! » personnel, Richards a décrit les poursuites comme des « conflits d’emploi » contre « The Price is Right ».

« Je veux que vous sachiez tous que la manière dont mes commentaires et mes actions ont été caractérisés dans ces plaintes ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur The Price is Right », a-t-il écrit.

Ses commentaires sur le podcast contrastent fortement avec son Jeopardy! prédécesseur, feu Alex Trebek, qui a passé une grande partie de sa carrière à participer à des projets caritatifs. L’un de ses derniers actes a été d’aider à financer un nouveau refuge pour sans-abri à Los Angeles par le biais de la mission de sauvetage Hope of the Valley.

« Je pense que l’un des cadeaux d’Alex était qu’il pouvait être très déterminé et savoir que la vérité ne vous blesserait pas, et il voulait donner aux gens les moyens de relever tous les défis de la vie avec un sentiment de force intérieure, de dignité intérieure et l’amour », a déclaré sa femme, Jean Trebek AUJOURD’HUI en mai.

« Il était profondément reconnaissant de faire partie de la solution », a-t-elle ajouté. « Nous avons tous les deux vu la montée du sans-abrisme. Maintenant, nous avons cette belle maison de pont qui est en train d’être construite pour aider les gens. »