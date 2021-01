Nouveau "Halloween tue"-Photo: Michael Myers est de retour en liberté

Il y a une nouvelle image pour « Halloween Kills » – et cela ne suggère rien de bon. Si vous regardez les indices sur l’instantané, cela devient vite clair: cela ne peut venir que du début du film.

Car comme on le sait, la maison de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) était en feu à la fin de « Halloween » (2018). Michael Myers, quant à lui, était piégé dans le sous-sol de la maison. Du moins c’est ce que nous pensions …

Michael Myers est de retour

Dans la nouvelle photo publiée par Empire Magazine, Michael Myers se tient devant la porte de la maison en feu de Laurie Strode. Le pied de biche dans sa main suggère comment il a pu échapper à l’enfer des flammes. Dans le teaser, qui a été publié en juillet 2020, nous avons vu plusieurs camions de pompiers qui couraient jusqu’à la maison. À ce stade, bien sûr, ils ne se doutaient pas qu’un cadeau de bienvenue très spécial les attendait …

« Halloween Kills » avec des parallèles scandaleusement actuels

David Gordon Green, réalisateur de « Halloween Kills », donne à Empire Magazine une petite mise à jour du contenu du film: « Le film parle de la peur de toute une communauté, de la paranoïa, de la désinformation et de la panique de masse », explique-t-il. Si vous ne saviez pas qu’il parle de « Halloween Kills », cela pourrait être un récapitulatif de 2020.

« Ce film est un grand film du genre pop-corn et non une déclaration ou quoi que ce soit. C’est encore étrange combien il y a de parallèles », dit le réalisateur. « Il ne pourrait pas y avoir de moment plus excitant que celui-ci pour sortir un film comme celui-ci ».

Et si tout se passe bien, « Halloween Kills » débutera dans les salles le 14 octobre 2021. Au moins un autre report de publication a été exclu!