Nouveau "Guerres des étoiles"-Séries, "Mando"-Début de la saison 3 et plus

Disney a organisé la Journée des investisseurs 2020 jeudi soir et a donné de nombreuses nouvelles mises à jour à l’univers « Star Wars ». Vous trouverez ici un aperçu de toutes les annonces et projets prévus pour les années à venir.

Début de la troisième saison « The Mandalorian »

Il y aura des retrouvailles avec Din Djarin et Grogu en 2021! Lors de la journée des investisseurs 2020, Disney annonce que la troisième saison de « The Mandalorian » Noël 2021 apparaîtra sur Disney +. Disney ne révèle pas si cela signifie le 25 décembre. Mais à cette époque, les premiers épisodes de la saison 3 seront diffusés. La publication devrait donc s’éterniser jusqu’en 2022.

Partons pour de nouvelles aventures!

Patty Jenkins réalise un film « Star Wars »

Le fait que la réalisatrice Patty Jenkins n’ait pas peur des grandes tâches a été prouvé en 2017 avec l’adaptation de bande dessinée « Wonder Woman ». Et parce que DC ne suffit évidemment pas, elle accepte le défi de s’impliquer dans l’univers « Star Wars ». Avec « Rogue Squadron », elle réalise son premier film « Star Wars » et le clip d’annonce vous donne la chair de poule:

Kathleen Kennedy a déclaré que Rogue Squadron pourrait sortir en salles en 2023. Le film tourne autour d’un groupe de pilotes qui ont été impliqués dans la destruction de la première étoile de la mort pendant la bataille de Yavin – en particulier Luke Skywalker. Il est douteux qu’il soit impliqué, mais il faudra attendre plus d’informations sur le projet.

Lando Calrissian obtient sa propre série

Alors maintenant, après tout: après que les YouTubers de Kessel Run Transmissions aient déjà eu vent du fait qu’il pourrait y avoir un Série dérivée sur Lando il y aura confirmation lors de la journée des investisseurs 2020. Justin Simien, connu pour le film et la série « Dear White People », sera responsable du projet.

Collider soupçonne que la série se concentrera sur un jeune Lando Calrissian, car l’annonce ne faisait aucune mention du retour de Donald Glover. Il a joué le joueur passionné et plus tard général de la Rebel Alliance dans le spin-off « Han Solo ».

Série solo avec Ahsoka Tano

Quel succès pour Rosario Dawson: son rôle de maître Jedi Ahsoka Tano semble avoir suscité l’enthousiasme non seulement chez les fans, mais aussi avec Disney. Apparemment tellement qu’elle peut maintenant obtenir sa propre série dérivée en toute conscience.

Le scénario est écrit par nul autre que Dave Filoni, qui sera également impliqué en tant que producteur exécutif avec Jon Favreau. « The Mandalorian » montre actuellement que cette combinaison est extrêmement prometteuse.

« L’Acolyte » se déroule pendant la Haute République

Dès avril 2020, il a été annoncé que Leslye Headland (« Matrjoschka ») serait responsable d’une série « Star Wars ». Depuis ce soir on sait que la série a le titre « L’acolyte » et jouera environ 200 ans avant le premier épisode « Star Wars » de George Lucas – et donc vers la fin de l’âge d’or des Jedi, la soi-disant Haute République. Le tweet de l’annonce indique que cela risque de devenir assez sombre.

Hayden Christensen confirmé pour la série « Obi-Wan »

Maintenant c’est officiel: Hayden Christensen reviendra sous le nom d’Anakin Skywalker face à Obi-Wan Kenobi dans la série. Jusqu’à présent, il ne s’agissait que de rumeurs, une confirmation était toujours en attente. Mais cela a eu lieu lors de la Journée des investisseurs de Disney 2020. On ne sait toujours pas quand « Star Wars: Obi-Wan Kenobi » sera diffusé sur Disney +, mais cela est certain: la série se déroule dix ans après les événements de « Revenge of the Sith ».

Un regard dans les coulisses de « Andor »

2022 commence avec «Andor» une série sur Cassian Andor, le rebelle que nous avons rencontré dans Rogue One: A Star Wars Story. Le clip de la série Disney Plus montre de manière impressionnante l’effort que toutes les personnes impliquées déploient pour donner vie à l’histoire. « Andor » comprendra douze épisodes, plus de 200 personnages seront montrés et de nombreuses nouvelles créatures seront incluses. Et la scénographie est également plus qu’impressionnante.