Nouveau Godzilla Vs. Kong Toy Commerical montre des dégâts de bataille férocement brutaux

C’est comme ressentir Godzilla contre Kong les fans attendent depuis des décennies des nouvelles fraîches sur le film. Sans même une bande-annonce pour le film sorti jusqu’à présent, les fans ont parcouru le matériel promotionnel relatif au film à la recherche d’indices sur le scénario. Maintenant, une nouvelle publicité pour Godzilla contre Kong La marchandise publiée sur Twitter avec les figurines d’action Playmates Toys laisse entendre que Godzilla souffre de sa plus grave blessure à l’écran à ce jour.

Nouvelle publicité officielle de la figurine Godzilla contre Kong de Playmates Toys par Flair GP. pic.twitter.com/9xJgPnkKRI – Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) 5 janvier 2021

La bande-annonce assemble des images de films précédents de la franchise MonsterVerse de Legendary avec des plans des jouets dans leurs différents états. Pendant un bref instant à la dix-huitième seconde, nous voyons la figurine de Godzilla arborant une profonde entaille sur le ventre, avec le muscle visible en dessous.

C’est la première fois que nous voyons la peau réputée et dure de Godzilla pénétrée d’une telle coupure. Même le roi Ghidorah n’a pas pu soigner une telle blessure à Godzilla lorsque les deux se sont battus Godzilla: le roi des monstres. Étant donné que Godzilla est en partie modelé sur des crocodiles, il partage sa propriété d’avoir une armure super résistante et recouverte d’écailles qui peut résister à une explosion nucléaire sans se briser.

Mais il semble King Kong parviendra d’une manière ou d’une autre à traverser la peau de Godzilla, et une autre partie de la bande-annonce nous montre comment. L’un des jouets de la gamme a Kong brandissant une masse géante. Les images précédentes de cette figurine particulière ont montré que la masse est très probablement fabriquée à partir d’un tronc d’arbre géant avec l’une des écailles arrière de Godzilla incrustée au sommet.

Kong utilisera très probablement cette masse comme une arme tranchante contre Godzilla, et puisque la lame de la masse est faite d’un morceau du propre corps de Godzilla, il est logique qu’elle soit assez forte pour pénétrer la peau du lézard géant et laisser le une entaille profonde sur son ventre.

Le placement de l’entaille montre pourquoi Kong est un ennemi si redoutable pour Godzilla. Alors que le roi Ghidorah, l’ancien ennemi de Godzilla, était plus grand et plus puissant que Kong, il était en fin de compte un animal géant avec un simple cerveau.

Kong, d’un autre côté, est non seulement presque aussi grand et fort que Godzilla, mais il a une intelligence humaine et des pouces opposables. Ces deux facteurs permettent à Kong non seulement d’utiliser la propre échelle arrière de Godzilla contre lui, mais aussi d’être assez rusé pour attaquer le ventre du lézard géant, qui est la partie la plus molle de son corps.

Bien sûr, ce ne sera pas non plus une victoire facile pour Kong. Une publicité de jouet précédente avait montré le singe géant avec une blessure massive à l’épaule, il semble donc que tout comme Kong infligera de graves blessures à Godzilla, le lézard géant infligera à son tour de lourds dégâts au singe géant.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 21 mai 2021.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong