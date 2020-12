Nouveau Godzilla Vs. Kong Synopsis promet une guerre totale des monstres

Un nouveau synopsis pour Godzilla contre Kong a fait son chemin en ligne. La description de l’intrigue provient de la romanisation officielle du film. Pour la plupart, les nouveautés des grands blockbusters ont tendance à rester assez proches du script, bien que certains changements fassent souvent partie de l’accord. Mais ils sont assez bons pour faire confiance pour un synopsis. Dans ce cas, la description de l’intrigue dans le livre, aussi générique soit-elle, assure que la guerre totale avec les monstres est à venir.

Greg Keyes a écrit la novelization, qui devrait sortir le 21 mai 2021. Cela se trouve être le même jour que la sortie du film est prévue. Pour les personnes intéressées, le livre coûte 8,99 €. Cela mis à part, le synopsis qui sera inclus avec le roman a récemment commencé à faire le tour en ligne. Il se lit comme suit.

Un nouveau résumé et une nouvelle couverture d’espace réservé pour la prochaine Godzilla contre Kong: The Official Movie Novelization a été révélé. La version de poche sortira le 25 mai 2021 pour 8,99 €. pic.twitter.com/IQGPhxf2RD – Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) 19 décembre 2020

« L’humanité se bat pour son avenir en tant que Godzilla et Kong s’engageront sur un chemin de destruction qui verra les deux forces les plus puissantes de la nature sur la planète entrer en collision dans une guerre totale! «

Certes, cela ne nous donne pas beaucoup de détails mais cela tient la promesse de son titre. Deux des monstres les plus légendaires que le grand écran ait jamais créés sont sur le point de faire face aux cinéphiles modernes. Rien de moins qu’une guerre totale pourrait être perçu comme une insulte. Au-delà de cela, une grande partie de ce que nous allons voir dans Godzilla contre Kong reste mystérieux car nous n’avons pas encore vu de bande-annonce complète. Bien que quelques secondes de choix de séquences aient récemment été mises en ligne, cela a contribué à lancer la bataille à portée de main. Au-delà de cela, il y a eu plus qu’une petite preuve crédible qu’un certain monstre de l’histoire de la franchise reviendrait également sur grand écran.

Cela servira de suivi à Roi des monstres. La suite remplie de monstres s’est avérée être une déception pour Warner Bros., à la fois sur le plan critique et commercial. Il a sous-performé, ne rapportant que 386 millions de dollars dans le monde. Mais le box-office ne sera pas autant un facteur cette fois-ci. WarnerMedia a récemment annoncé son intention de sortir toute sa liste de films 2021 à la fois dans les salles et sur HBO Max aux États-Unis.Cela a mis en colère Legendary, qui a cofinancé le film. Netflix, avant l’annonce de HBO Max, avait offert au nord de 200 millions de dollars pour les droits. Les fans pourront profiter de celui-ci dans le confort de la maison ou au cinéma. Cela changera les objectifs lorsqu’il s’agira de déterminer le succès ou non de la dernière entrée dans la franchise.

Adam Wingard (Blair sorcière) est dans le fauteuil du directeur. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reprendront tous les deux leurs rôles de Roi des monstres pour aider à l’ancrer. Une foule de nouveaux membres de la distribution entrent dans l’action ainsi que Brain Tyree Henry, Alexander Skarsgard et Jessica Henwick. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Godzilla contre Kong devrait arriver dans les cinémas et sur HBO Max le 21 mai. Vous pouvez consulter le message original du Kaiju News Outlet Twitter Compte.

