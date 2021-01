Nouveau Godzilla Vs. Kong Poster promet que l’un tombera, la première bande-annonce arrive ce dimanche

Nous avons une toute nouvelle affiche pour Godzilla contre Kong. Legendary Entertainment a publié ce nouveau regard sur la prochaine bagarre de monstres, qui voit les bêtes gigantesques se préparer pour ce qui promet d’être une bataille pour les âges. Mais cette image n’est pas tout ce que nous obtenons, car le studio a promis que la première bande-annonce du film très attendu arrivera ce week-end. Alors planifiez en conséquence.

L’affiche voit Kong, beaucoup plus grand que la dernière fois que nous l’avons vu Île du crâne, déchaîné dans une ville non identifiée. Il regarde avec colère au-dessus de l’eau une menace entrante, avec Godzilla se préparer à émerger des profondeurs. Une certaine destruction de kaiju est sur le point de s’effondrer. Un côté de l’affiche est baigné de bleu, l’autre inondé d’orange ardent. Peut-être plus important encore, le slogan se lit comme suit: « On tombera ». Comme le réalisateur Adam Wingard l’avait déclaré dans le passé, il semble qu’il y aura un vainqueur définitif dans ce match moderne des titans monstres. L’affiche a été partagée avec la légende «Trailer Sunday». Nous allons donc avoir un aperçu beaucoup plus complet de ce qui est à venir sous peu.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que de petites séquences de choix taquinant le combat entre Godzilla et King Kong. Cela est sur le point de changer dans quelques jours. Il est également important de noter, comme l’affiche l’indique clairement, qu’il s’agit de l’un des films que WarnerMedia sort à la fois en salles et sur HBO Max le même jour. Le studio a eu une bataille dans les coulisses avec Legendary à ce sujet. Legendary n’était pas satisfait de l’annonce au départ, mais les deux parties ont réussi à arranger les choses. Non seulement cela, mais la date de sortie a récemment été repoussée de deux mois complets. Il arrive donc en mars, bien plus tôt que prévu.

Adam Wingard est connu pour ses précédents travaux sur des films comme Blair sorcière et L’invité. Avec Wingard prenant la présidence du directeur, chaque entrée dans le MonsterVerse à ce jour aura eu un directeur différent. Godzilla contre Kong suit les traces des années 2019 Roi des monstres. MillieBobby Brown et Kyle Chandler reprendront leurs rôles de ce film. Le suivi a, en outre, réuni une impressionnante distribution d’ensemble. Il comprend Julian Dennison (Deadpool 2), Brian Tyree Henry (Spider-Man: dans le Spider-Verse), Demian Bichir (La nonne), Alexander Skarsgard (Gros petits mensonges), Eisa Gonzalez (Chauffeur bébé), Jessica Henwick (Sous-marin), Salle Rebecca (Le prestige) et Lance Reddick (John Wick: Chapitre 3).

Le MonsterVerse a débuté en 2014 avec Godzilla du réalisateur Gareth Edwards. Il comprend également Kong: Skull Island en 2017, réalisé par Jordan Vogt-Roberts, et Godzilla: King of the Monsters en 2019, réalisé par Michael Dougherty. Godzilla contre Kong arrive en salles et sur HBO Max le 26 mars. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Et nous vous apporterons la bande-annonce dès qu’elle sortira dimanche. N’oubliez pas de consulter l’affiche du Compte Twitter légendaire.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, Monsterverse, HBO Max