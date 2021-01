Nouveau Godzilla Vs. Kong Footage tease Monster Rampage avant la bande-annonce de dimanche

Deux nouveaux Godzilla contre Kong Des spots télévisés ont été publiés avant la bande-annonce complète de ce week-end. Les fans de Monsterverse attendent depuis longtemps de voir les deux titans s’affronter, et le moment est presque venu. Legendary et Warner Bros. ont pu conclure un accord sur la sortie du film, qui devait à l’origine être de retour en novembre. Godzilla contre Kong fera ses débuts dans les salles et HBO Max simultanément le 26 mars 2021.

Les deux Godzilla contre Kong Les spots télévisés sont brefs, mais ils contiennent beaucoup d’action dans leurs courtes durées. Le premier spot trouve le souffle atomique de Godzilla frappant le club de Kong alors qu’il tente de briser son adversaire. Bien que tout le monde ne puisse pas voir le film dans les salles de cinéma, ces deux brèves séquences donnent l’impression qu’il doit être vécu sur grand écran. Au deuxième endroit, Kong se moque de Godzilla depuis un bateau, ce qui ne semble pas être une sage décision pour la bête géante.

Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard a précédemment déclaré qu’il souhaitait que les téléspectateurs «s’éloignent de ce film en se sentant comme s’il y avait un gagnant». Quant à l’un des monstres mourant à la fin, personne ne le suppose pour le moment, bien que les fans de Monsterverse ne souhaitent probablement pas que l’un d’eux meure au combat. Wingard a poursuivi: « Le film original [1962’s King Kong vs. Godzilla] était très amusant, mais vous vous sentez un peu déçu que le film ne prenne pas une position définitive. Les gens se demandent toujours qui a gagné dans ce film original. «

Apparemment, Godzilla contre Kong, qui sera une guerre totale, couronnera un vainqueur. L’actrice Eiza Gonzalez pense que les fans vont être régalés lorsqu’ils pourront enfin voir le film. « La base de fans pour Godzilla contre Kong est incroyable. Quand je dis que je suis dans le film, les gens sont comme, « Oh mon Dieu » « , dit-elle. » Voir ce fanatisme et voir à quel point ils sont excités de voir ce film me rend vraiment excité; Je pense qu’ils vont être vraiment heureux. « Gonzalez joue aux côtés de Choses étranges l’actrice Millie Bobby Brown.

Eiza Gonzalez a continué à taquiner un peu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsqu’ils voient Godzilla contre Kong dans les salles et sur HBO Max. « Adam Wingard est tellement talentueux. Les deux histoires se déroulent en parallèle, comme vous le verrez, sans rien dévoiler. C’est aussi une grande distribution, et c’était vraiment amusant d’en faire partie. Il se passe tellement de choses, mais le au cœur de cela, il y a aussi deux jeunes filles, ce qui est un message tellement positif pour la société de nos jours. C’est tout simplement incroyable. » L’attente pour la bande-annonce intégrale est presque terminée. En attendant, vous pouvez consulter les tout nouveaux spots TV, grâce à la chaîne YouTube Gojira 675.

