Nouveau Godzilla Vs. Kong Footage met le roi dans les chaînes au CCXP

L’un des blockbusters les plus attendus de 2020 était Godzilla contre Kong, qui servirait de suite / crossover aux réimaginations modernes de Legendary Studio du mythe de Godzilla et King Kong dans le même univers. Le film a été reporté à 2021 et le studio a mis du temps à publier une bande-annonce pour satisfaire les fans pendant la longue attente. Maintenant, quelques secondes de séquences projetées pendant le CCXP nous ont fourni le premier aperçu vidéo de Godzilla contre Kong.

Images de Godzilla vs Kong pic.twitter.com/FHzuve75Wf – Rick (@RickDaSquirrel) 6 décembre 2020

Dans le clip, on voit Godzilla nageant à toute vitesse sous l’eau alors qu’il ouvre ses énormes mâchoires dans une démonstration d’intimidation. La scène coupe à Kong également rugissant de défi, tandis qu’une chaîne métallique géante semble être verrouillée autour du cou du singe. Il convient de noter que Godzilla et Kong ne semblent pas être dans la même scène, car le lézard géant est sous l’eau et Kong se tient sur un sol solide.

Le fait que King Kong is in chains est clairement un hommage à l’original King Kong mythologie, dans laquelle le singe géant a été capturé par des humains et amené à New York enchaîné pour être utilisé comme accessoire dans un spectacle. Il est peu probable que Godzilla contre Kong aura Kong dans les chaînes pour la même raison.

Mais il est toujours impressionnant de voir que les humains ont réussi à capturer Kong, puisque son précédent film solo dans le MonsterVerse montrait que toute l’armée et une foule de monstruosités souterraines étaient incapables de contenir le singe géant contre sa volonté.

À en juger par la chaîne autour de son cou, nous pouvons supposer que l’humanité, et plus particulièrement MONARCH, utilise Kong pour combattre les autres monstres géants sous l’emprise de Godzilla. Nous savons également, grâce au matériel promotionnel précédemment révélé lié au film, que Kong brandira une arme géante, sous la forme d’un club massif créé à partir d’un morceau de l’échelle dorsale de Godzilla incrustée dans un tronc d’arbre.

Ainsi, Godzilla et son armée de monstres devront probablement affronter les forces de MONARCH dirigées par un Kong brandissant un club, qui organisera la bataille emblématique Godzilla contre Kong que les téléspectateurs sont ravis de voir. Cependant, il est peu probable que leur état d’inimitié dure longtemps, des rumeurs circulant selon lesquelles une menace encore plus grande arrivera sur les lieux lors de l’acte final du film, ce qui obligera les deux mastodontes à unir leurs forces.

À l’heure actuelle, l’opinion populaire est que la plus grande menace se révélera être Mechagodzilla, que MONARCH a secrètement construit et qui finit par échapper à leur contrôle et se déchaîne. Ainsi, la scène serait préparée pour Godzilla et Kong s’associent pour éliminer une menace de la propre fabrication de l’humanité.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive le 21 mai 2021, en salles et sur HBO Max.

