Nouveau Godzilla Vs. Kong Footage est diffusé aux côtés de trois affiches prêtes au combat

Nous avons du nouveau Godzilla contre Kong des produits qui aident à mieux visualiser ce qui s’annonce pour être facilement le combat de l’année. Legendary Pictures a révélé quelques nouvelles affiches internationales pour le film, en plus d’un nouveau spot télévisé. Dans les deux cas, le match de monstres poids lourds promis par le titre est au centre et ce sont les spectateurs amateurs de blockbusters qui sont vraiment les gagnants ici.

À commencer par le spot télévisé, même s’il ne s’agit que de 30 secondes de séquences, il contient un énorme punch et offre une tonne d’action de kaiju. Nous voyons Godzilla et Kong rugir l’un contre l’autre à travers un paysage urbain, se préparant clairement à se défaire. Nous avons également un aperçu de la scène de combat des porte-avions très annoncée, qui durerait 18 minutes. Une voix off du personnage de Rebecca Hall peut être entendue, ce qui aide à mettre en place le conflit central. « Ils ont une ancienne rivalité. Il y a eu une guerre, et ce sont les derniers », dit-elle. En fin de compte, ce ne sera que l’un d’entre eux debout. Le réalisateur Adam Wingard a promis à plusieurs reprises qu’il y aurait un vainqueur définitif.

En ce qui concerne les affiches, Legendary en a récemment partagé deux sur les réseaux sociaux. L’un, qui présente les deux Titans combattant sous l’eau, avait déjà fait son chemin en ligne. L’autre est baigné d’orange et voit Godzilla et King Kong se préparer à échanger des coups dans un port juste à côté d’une ville. Ils sont tous les deux extrêmement en colère et les militaires leur tirent désespérément sur eux en vain. Une autre nouvelle affiche internationale a également fait surface, qui voit les deux monstres emblématiques debout au centre d’une ville. De la fumée bleue et un fond orange vif les entourent alors qu’ils se préparent à niveler vraisemblablement cette ville pour régler leur ancienne rancune.

Cela servira de quatrième entrée dans la franchise MonsterVerse. Il a débuté en 2014 avec Godzilla du réalisateur Gareth Edwards. Cela a ensuite été suivi par Kong: Skull Island de Jordan Vogt-Roberts. Ce film s’est déroulé dans les années 70 et il convient de noter que Kong a considérablement grandi depuis. Plus récemment, Godzilla: le roi des monstres, réalisé par Michael Dougherty, est sorti en 2019. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reprendront leurs rôles de ce film dans la dernière entrée. À ce jour, les films ont rapporté près de 1,5 milliard de dollars au box-office mondial.

Étant donné que le box-office ne s’est pas encore vraiment remis de la fermeture du cinéma l’année dernière, Warner Bros.et Legendary ne s’attendent probablement pas à des retours massifs cette fois-ci. Au lieu de cela, le film sortira à la fois dans les salles et sur HBO max le même jour aux États-Unis.Warner Bros. met en œuvre cette stratégie pour l’ensemble de sa liste en 2021. Godzilla contre Kong devrait arriver le 31 mars. N’oubliez pas de regarder le clip, ainsi que les nouvelles affiches de la Twitter légendaire Compte.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, HBO Max, Streaming