Nouveau Ghostbusters: Afterlife Trailer libère des chiens de terreur alors que le passé d’Egon est découvert

Après une très longue attente pendant une pandémie mondiale, Chasseurs de fantômes : l’au-delà Est-ce proche, et avec chaque affiche, bande-annonce, teaser et friandise publiée, les fans de la franchise sont prêts avec leurs packs de protons en remorque, au cas où ils auraient besoin de notre aide. Nous ne traverserions jamais les ruisseaux. Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas peur des fantômes ! Découvrez la bande-annonce internationale et sourions tous de joie ensemble ! On en découvre plus sur le passé d’Egon, avec tant de chasseurs de fantômes Oeufs de Pâques déchaînés, il est difficile de compter. Il y a les Terror Dogs, les Mini-Stay Puft Marshmallow Men et le cousin éloigné de Slimer, Muncher. Et quelques rappels très sympas de l’original de 1984 qui donneront la chair de poule aux fans. Attendez juste que Huey Lewis… Je veux dire, le thème musical de Ray Parker Jr. entre en jeu.

Le film met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd, tandis que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprennent leurs rôles des films originaux. Se déroulant trente ans après les événements du deuxième film, une mère célibataire et ses deux enfants déménagent dans une petite ville de l’Oklahoma, où ils découvrent leur lien avec l’original chasseurs de fantômes et l’héritage secret de leur grand-père.

Le réalisateur Jason Reitman, qui a co-écrit le scénario avec Gil Kenan, a vécu dans le chasseurs de fantômes monde créé par le père Ivan Reitman depuis l’âge de sept ans. Il connaît la tradition ; il sait que c’est un trésor précieux pour le public, et il est prêt non seulement à nous épater, mais surtout à tout donner pour son père et sa fille. Je suis convaincu que le prochain opus de nos destructeurs de démons est entre de bonnes mains.

« Je voulais faire un film pour mon père. Et je voulais faire un film pour ma fille… chasseurs de fantômes est l’une de ces rares franchises, où elle n’appartient plus aux cinéastes. Contrairement à tout autre film que j’ai fait, il ne m’appartient pas. Il n’appartient pas à mon père. Techniquement, il appartient à Sony, mais en réalité, il appartient à vous tous. … Nous voulions faire un film qui ait du mystère, qui rirait, vous ferait chanter la chanson thème en sortant du cinéma. Un film où vous pourriez amener vos familles. »

Voir l’Ecto-1 entouré de nos nouveaux « busters » avec un ciel rempli de menaces vous ramène vraiment à l’époque où nous avons été présentés à notre équipe de marginaux chargés de sauver New York. Paul Rudd donne une introduction aux enfants, alors qu’il sert à rattraper un public peu familier avec les histoires des deux premiers films, invite plus d’enthousiasme de la part des fans purs et durs, sachant que nous revenons au matériel source dont nous sommes tombés amoureux.

Avec toute la nostalgie que la bande-annonce apporte, je dirai, je me suis légèrement embarrassé au magasin ce week-end. Déçu que j’ai dû arrêter de regarder Petits chéris pour la millionième fois et j’ai pris de l’assouplissant, alors je ne me suis pas promené en me sentant scellé sous vide dans mes vêtements, je les ai repérés. La grenade nostalgique a frappé fort en voyant le chasseurs de fantômes costumes et accessoires exposés avec le badge EGON à l’avant et au centre. criai-je. Je n’ai pas pu m’en empêcher ! Les parents vérifiaient les tailles pour leurs enfants et eux-mêmes ! Ils avaient chasseurs de fantômes bonbons, sachets Slimer pour collecter lesdits bonbons, chasseurs de fantômes tout! Voici notre chance de compléter notre ensemble ou de remplacer notre costume que nos mamans ont fait pour nous. Nous allons voir une ribambelle de nouveaux petits chasseurs de fantômes fans cet Halloween! Comme si je devais même le dire, rendez-vous au cinéma le 19 novembre.

