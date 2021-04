Nouveau gameplay de Lost Soul Aside avec 18 minutes de pur spectacle

Après un long moment sans être montré, un nouveau gameplay de Lost Soul Aside arrive, un jeu vidéo d’action qui nous a tous émerveillés avec la première bande-annonce présentée.

Je me souviens encore de la première bande-annonce avec Gameplay de Lost Soul Aside. Ce fut un impact brutal, car beaucoup d’entre nous ont été surpris par ce que nous voyions. Mais le truc ne s’est pas arrêté là, car peu de temps après, nous avons découvert que le jeu vidéo que nous regardions, avec de nombreuses références à Final Fantas XV, était réalisé par une seule personne.

Les années ont passé et il a été montré dans plus de vidéos, de gameplays et même de démos dans diverses foires, mais pendant longtemps, rien du jeu n’a été montré, étant une exclusivité temporaire sur PlayStation 4. De plus, au fil du temps, de plus en plus de personnes ont rejoint le développement, quelque chose qui aurait dû accélérer la fin du jeu MAINTENANT.

Aujourd’hui, nous avons un gameplay de Lost Soul Aside qui dure 18 minutes. Je vous le fais savoir car ce sont 18 minutes de pur spectacle. Bien que nous ayons fait référence aux graphismes de Devil May Cry 5, j’ai du mal à croire que ce que nous voyons tourne sur une PlayStation 4 et non sur PC ou PlayStation 5. Combats, action partout, effets et flashs … 18 minutes de vidéo c’est un non-stop.

Des influences partout

En regardant la vidéo complète, cela donne le sentiment que son créateur attendait de voir des choses de Devil May Cry 5 et Final Fantasy VII Remake. Il a déjà dit à son époque que son jeu était inspiré de Final Fantasy, Devil May Cry et même Ninja Gaiden. Et cela est très visible dans les mouvements du personnage, son apparence, les affrontements contre les ennemis qui en sortent …

Est-ce mauvais? Pour rien. Je pense que Los Soul Aside peut prendre ici et là, mais il a une âme qui lui est propre et qu’en tant qu’amateur de Hack & Slash, je l’aimerai. Certains voudront connaître l’histoire et le récit, mais voir les 18 minutes de pur spectacle, c’est quelque chose qui ne m’importe pas.

Il est probable que pendant ces jours nous aurons plus de nouvelles de Lost Soul Aside. La conférence de presse Chine 2021 se tient le 29 avril. Pour finir, dans le post j’ai mis une deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo de Lost Soul Aside est la première bande-annonce à être diffusée. Si nous comparons les deux vidéos, le jeu vidéo de Bing Yang s’est beaucoup amélioré. Pour vous donner une idée, entre les deux vidéos, quatre ans se sont écoulés.