Nouveau gameplay complet d’Horizon Zero Dawn sur PC

Quelque chose auquel nous nous sommes habitués, c’est que depuis le milieu de cette génération de consoles, Microsoft a changé sa stratégie de lancement de ses propres titres, rejoignant Windows 10 avec Xbox One et réalisant un système unifié qui partage un grand nombre de sections, ce qui ce qui nous a amené à voir de nombreux jeux Xbox exclusifs arriver également sur PC.

Petit à petit, nous avons vu comment cela s’est répandu parmi les magasins disponibles sur ordinateurs, faisant du Microsoft Store pas le seul disponible pour obtenir des jeux, car depuis un certain temps, il semble que la société ait amélioré sa relation avec Valve, ce qui nous a fait voir plus de lancements sur cette plate-forme.

Horizon Zero Dawn arrive sur PC demain

Et bien que d’autres entreprises qui possèdent une console ne semblent pas aller de la même manière, Sony semble intéressé par certains de ses jeux atteignant les ordinateurs, de bons exemples étant Death Stranding ou le nouvel Horizon Zero Dawn, qui a été annoncé. pour PC au mois de mars et qui arrivera demain sur cette plateforme.

Bien que le premier exemple que j’ai mentionné ci-dessus soit plutôt un plan de Kojima Productions, le travail de Guerrilla sorti sur PS4 en 2017, il a été le travail des personnes qui portent la partie des jeux vidéo, l’objectif étant le pour amener plus de joueurs à découvrir ce monde immense, dont nous pouvons déjà voir un nouveau gameplay complet publié sur YouTube dans lequel Horizon Zero Dawn il fonctionne à 1080p et 60 images par seconde, en plus d’être toutes sections en «ultra», ce qui permet d’obtenir un résultat visuel exceptionnel et fluide.

Horizon Zero Dawn arrive demain sur PC via la plateforme Steam, si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’entrer dans ce monde préhistorique mais étonnant, c’est une bonne occasion de le faire.