Nouveau gameplay brutal de Outer Worlds: Peril on Gorgon

Directement de la Gamescom 2020 vient ce nouveau gameplay de l’extension tant attendue The Outer Worlds: Peril on Gorgon. The Outer Worlds: Peril on Gorgon, le premier des deux contenus téléchargeables que le jeu recevra.

Peril on Gorgon intègre une quantité importante de contenu dans cet univers d’humour noir. Ajoutez une toute nouvelle aventure aux teintes sombres qui emmène les joueurs sur l’astéroïde Gorgone pour enquêter sur l’origine mystérieuse de cronalina. Une fois sur place, vous trouverez de nouvelles armes et armures, des avantages, des imperfections et la même liberté de gérer vos problèmes qui ont fait du jeu original une expérience si enrichissante.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon nouveau gameplay