Nouveau film Predator en préparation avec le réalisateur de 10th Cloverfield Street

Ce n’est pas une franchise de qualité, mais le public lui a permis d’avoir un nouvel opus

Ce n’était pas dans les plans Disney Oui 20th Century Fox annoncer la nouvelle tranche de Prédateur si tôt, mais les événements se sont accélérés et on sait même qui sera le réalisateur de ce long métrage: Dan Trachtenberg, cinéaste dans les coulisses de 10 rue Cloverfield. Désormais, ce qui est intéressant dans l’actualité, ce n’est pas tant un long métrage sur cette marque cinématographique qui n’a jamais été bien accueilli, bien que le public l’ait permis de continuer, mais le histoire derrière ça.

En 2019, il est devenu connu que le Dan Trachtenberg allait porter au grand écran un scénario de Patrick Aison appelé Crânes centré sur une femme Comanche qui a défié les normes et les traditions de sa tribu pour devenir une guerrière; sans le vouloir ni le boire, cette intrigue a évolué jusqu’à être un nouvel épisode de la saga Prédateur, dont la sous-marque la plus connue pourrait bien être Prédateur. Les «crânes» sont les crânes qui, avec la colonne vertébrale, les «prédateurs» arrachent leurs proies comme leur précieux trophée.

En 2018, le dernier film de la saga est sorti, Prédateur, avec de très mauvaises critiques et devenant un échec au box-office: elle ne l’aimait pas, et sûrement le projet auquel nous faisons référence aujourd’hui n’y est pas lié. Cela n’a pas non plus convaincu Prédateurs en 2010, production avec un Adrien Brody qu’à cette époque, il était très célèbre, mais qu’il n’avait même pas sauvé les meubles d’un autre film d’action, avec une intrigue fade et sans profiter du véritable pouvoir des prédateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂