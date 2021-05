Nouveau film de Bob l’éponge: Sandy Cheeks obtient son propre film

La série de dessins animés populaires Bob l’éponge Carré heureux depuis plus de 20 ans générations de fans. En attendant, il y a le prochain divers jeux vidéo aussi de nombreux films, comme le dernier SpongeBob SquarePants: un sauvetage semblable à une éponge à partir de 2020 avec Keanu Reeves dans un rôle d’invité.

Les aventures du monde sous-marin Bas de bikini devenir même après la mort de l’inventeur Stephen Hillenburg a continué. Alors maintenant, un personnage populaire de la franchise « SpongeBob SquarePants » obtient son propre film: Nous parlons de Joues de sablequi est similaire à la dernière partie d’un spin-off comme un Mélange de vrai film avec des éléments animés obtient. La production du film a déjà commencé et est attendue Dans les cinémas en 2022 montré.

Sandy Cheeks de SpongeBob reçoit son propre spin-off © Paramount / Nickelodeon

Qui est Sandy Cheeks?

Outre le tentacule Squid Squidward, le crabe M. Krabs et bien sûr SpongeBob, Sandy Cheeks est l’un des personnages principaux les plus importants de la série de dessins animés de longue date et à succès. C’est une femme Écureuil du Texas, qui vit comme un inventeur talentueux et un scientifique technique pour le compte de la NASA sur le fond de l’océan pour observer ses habitants. Votre maison se trouve dans un chêne qui pousse sous un dôme en verre étanche au fond de la mer. À l’extérieur du dôme, une combinaison spatiale lui permet de respirer sous l’eau. Sandy est un bon ami de SpongeBob et aime les arts martiaux et le surf.

L’idée d’un spin-off avec Sandy Cheeks est un peu une surprise, même si elle est l’un des personnages populaires de la franchise. Nickelodeon et Paramount produiront le film encore sans nom. La mise en scène est Liza Johnson (« What We Do in the Shadows »), le scénario vient de l’artiste de bande dessinée et auteur de longue date de « Spongebob » Kaz avec Tom J. Stern, qui a récemment joué dans le film « SpongeBob SquarePants » Implementing Keanu Reeves.

SpongeBob: série Prequel et autres spin-offs

Aucune date de sortie en salles n’a encore été fixée pour le spin-off. Selon les médias américains, il pourrait également être publié sur un service de streaming, comme Netflix ou Paramount +, où la série, les films et avec «The Patrick Star Show» un autre spin-off est déjà en cours. Plus récemment, une série préquelle pour Nickelodeon a commencé avec «Kamp Koral».