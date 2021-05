Nouveau Et si …? Des images révèlent Nick Fury, Hawkeye et Doctor Strange dans le multivers de Marvel

Plusieurs nouvelles images de la prochaine série de Marvel Studios, Marvel et si …?, ne mettez en évidence que quelques-uns des changements majeurs qui seront explorés dans cette version alternative et animée de l’univers cinématographique Marvel. En plus de la poignée d’images, il est également annoncé que la série sera diffusée en première sur Disney + en août.

De nouvelles photos pour «WHAT IF? …» de Marvel ont été publiées. La nouvelle série sera diffusée sur Disney + cet été. pic.twitter.com/g71UmUHox2 – Crave de dessin animé (@thecartooncrave) 19 mai 2021

le Et qu’est-ce qui se passerait si…? La série explorera plusieurs versions alternatives d’histoires MCU familières, détaillant ce qui se passerait si les principaux moments de l’univers cinématographique Marvel s’étaient déroulés différemment. Les événements seront vus à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, qui sera exprimé par Le Batman star Jeffrey Wright.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Watcher est un membre d’une race extraterrestre qui est capable d’observer le multivers et intervient occasionnellement avec des événements qui s’y trouvent. Le rédacteur en chef de l’émission, AC Bradley, a décrit The Watcher « au-dessus de tout le reste » et a comparé le point de vue et la perception du personnage de l’humanité comme « un gars regardant un rat glisser une part de pizza sur la plate-forme. Il n’a aucun intérêt à devenir ami avec le rat, vivant parmi les rats, ou faisant des choses avec des rats. Il dit simplement: « Mec, c’est remarquable. Regarde le petit gars partir! » C’est la relation de The Watcher avec l’humanité. «

L’une des histoires qui seront racontées dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? est celle de Peggy Carter, qui, dans cet univers alternatif, est imprégnée des mêmes pouvoirs que Steve Rogers, devenant Captain Britain; « Et si Peggy Carter obtenait les pouvoirs du Super Soldier Serum et que Steve Rogers restait son moi maigre, mais recevait une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark, Howard Stark? » Ces nouvelles images nous donnent plusieurs regards sur Carter sous sa nouvelle apparence de super-héros, recréant même une photo particulière de 2011. Captain America: le premier vengeur.

D’autres scénarios qui devraient être explorés sont le populaire Marvel Zombies arc, qui voit certains des Avengers se battre avec des super-héros et des méchants zombifiés, y compris Captain America. L’une de ces images nouvellement publiées nous donne également un bon aperçu de la version animée de Benedict Cumberbatch Docteur Strange, avec le Sorcier Suprême combattant une version perverse de lui-même pendant les événements de Et qu’est-ce qui se passerait si…?.

La série présentera également une alternative gardiens de la Galaxie. Nommée Gardiens du multivers, l’équipe sera composée de Captain Britain de Peggy Carter, Erik Killmonger de Black Panther, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Black Widow, Doctor Strange et Thor.

Mettant en vedette plusieurs des mêmes acteurs que le MCU grand écran, y compris Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Peggy Carter, Michael B.Jordan dans le rôle de Killmonger, Josh Brolin dans le rôle de Thanos, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Samuel L. ‘Challa, Karen Gillan comme Nebula, Tom Hiddleston comme Loki et Jeremy Renner comme Clint Barton, la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est maintenant prévue pour la première en août 2021 et se composera de 10 épisodes. Il fera partie de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de 10 épisodes est déjà en développement. Ces images ont été partagées par Utilisateur de Twitter Cartoon Crave.

Sujets: Disney Plus, Streaming